Ogni anno 100 tra tornado e trombe d’aria spazzano l’Italia : (foto: Barcroft Media / Getty Images) Forse non saranno di entità paragonabile a quelli americani, ma anche in Italia ci sono i tornado. Ed è ora di cominciare seriamente a studiarli per individuare le zone più a rischio e imparare ad affrontare i fenomeni più violenti. È l’opinione di Mario Marcello Miglietta dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), che ha da poco ...

Raccolta fondi per il cinema Modena - al via Mulinaccio Estate Dal 7 giugno fino al 23 luglio - Ogni giovedì - la villa ospiterà spettacoli musicali - teatrali - sfilate di moda. I fondi raccolti dalle cene in programma saranno destinati a finanziare il : 'I posti a disposizione - continua Bosi - sono circa 350 , le sedie sono spostabili, infatti oltre ad ospitare spettacoli musicali, teatrali e saggi di danza, pensiamo anche a serate danzanti o di ...

Tour de France 2018 - quali italiani parteciperanno? Vincenzo Nibali per la vittoria - Gianni Moscon gregario di Froome - incOgnita Fabio Aru : Manca poco più di un mese all’inizio del Tour de France 2018 che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea. La corsa a tappe più prestigiosa del mondo si preannuncia altamente spettacolare con un parterre di lusso e con praticamente tutti i big pronti a darsi battaglia per la conquista della medaglia gialla: Chris Froome, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Mikael Landa, Romain Bardet, Tom Dumoulin e ovviamente anche Vincenzo Nibali. Sarà lo ...

Pochettino : “Real? Tutti hanno dei sOgni ma sto bene al Tottenham” : “Abbiamo Tutti dei sogni ma ho rinnovato da poco e sono felice a Londra”. Sono le parole dell’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino in merito a un suo possibile approdo al Real Madrid per rendere il posto di Zinedine Zidane. Pochettino smentisce poi che nel suo contratto con gli ‘Spurs’ ci sia una clausola che gli permetta di svincolarsi in caso di chiamata da parte dei ‘blancos’: “Non ...

AIOM : in Italia i tumori costano 19 miliardi di euro Ogni anno : I tumori costano circa 19 miliardi di euro (18,9) ogni anno nel nostro Paese, le uscite per i farmaci equivalgono a 4,5 miliardi (il 25% del totale) con un incremento annuo di 400 milioni. Il sistema sanitario Italiano finora è riuscito a garantire a tutti i cittadini i farmaci anti-cancro innovativi. Grazie anche al Fondo di 500 milioni di euro destinato a queste terapie fortemente voluto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ...

Fumo - nel mondo - Ogni anno - 7 milioni di morti per le sigarette : Nel mondo oltre 24 milioni di ragazzi tra 13 e 15 anni fumano, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l'80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, che sono anche ...

Giornata Mondiale contro il Tabacco : nel mondo 7 milioni di morti Ogni anno per il fumo : Il fumo uccide ogni anno 7 milioni di persone nel mondo, tra cui quasi un milione per le conseguenze di quello passivo: lo ha reso noto l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in occasione della Giornata Mondiale contro il Tabacco. Nel mondo fumano oltre 24 milioni di giovani tra 13 e 15 anni, tra cui 17 milioni di ragazzi e 7 milioni di ragazze. Oltre l’80% dei fumatori vive in paesi a medio e basso reddito, quelli in cui il numero ...

Linfomi : 12mila nuovi casi Ogni anno in Italia. Verso nuove cure : Roma, 29 mag. , askanews, Un nemico come il linfoma va messo alle strette. Mai abbassare la guardia. Perché in Italia fa registrare 12 mila nuovi casi ogni anno, soprattutto nella forma non Hodgkin , ...

CIRIACO DE MITA - RAPINA IN VILLA/ Nusco - i cittadini ora hanno paura : “Un furto Ogni notte” : CIRIACO De MITA, RAPINAta la VILLA, furto nella casa di Nusco: tanta paura per l’ex presidente del consiglio ultranovantenne, e per la consorte. L'uomo costretto ad aprire la cassaforte(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:03:00 GMT)

Malattie del cervello - quanto costano Ogni anno all'Ue : Roma, 28 mag. , AdnKronos Salute, - Le Malattie del cervello "costano ogni anno in Ue , a 27 membri, 800 miliardi di euro e la sclerosi multipla è tra le 12 più costose. Parliamo di costi diretti e ...