Oggi Sky sbarca anche sul digitale terrestre

Nuovi canali Premium su Sky e numerazione reti stravolta da Oggi 4 giugno - i dettagli : Da oggi 4 giugno sono disponibili Nuovi canali Premium su Sky e allo stesso tempo le vecchie reti proprio della TV satellitare di Murdoch hanno subito una nuova numerazione. Come fare a ritrovare vecchi e nuove trasmissioni e serie TV preferite, sulla base dello stravolgimento attuale? Ecco una guida più che esaustiva da tenere in considerazione. Solo un paio di giorni fa, abbiamo chiarito come, per gli abbonati Premium molti canali HD siano ...

MotoGP Oggi (domenica 3 giugno) - GP Italia 2018 : come vedere la gara in tv e diretta streaming. Orari e programma su Sky e TV8 : oggi, domenica 3 giugno, sarà il giorno della grande sfida, del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, Valentino Rossi partirà dalla pole position. Il “46“, nella giornata di ieri, ha scritto un’altra pagina di storia, realizzando la 55esima pole in carriera, la settima sulla pista toscana, interrompendo un digiuno che durava da Motegi 2016. Un po’ di tempo è passato ma ...

MotoGP Oggi (sabato 2 giugno) - GP Italia Mugello 2018 : orario delle qualifiche e come vederle in tv. Il programma su Sky e TV8 : oggi, sabato 2 giugno le qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Motomondiale, andranno in scena sul tracciato toscano e le attese per i colori Italiani sono molte. Nella classe regina, Andrea Dovizioso, reduce dai due brutti stop di Jerez e Le Mans, vorrà riscattarsi su una pista molto ben conosciuta dalla Ducati. Il forlivese, vincitore l’anno scorso, vorrà rispondere, infatti, all’avanzata dell’asso spagnolo ...

Il ciclismo a sostegno dell’ambiente : speciale maglia del Team Sky per appOggiare la lotta all’inquinamento plastico degli oceani : Chris Froome, il 33enne campione di ciclismo del Team Sky, fresco vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna, indosserà una speciale divisa al prossimo Tour de France. Froome e compagni indosseranno delle maglie che sosterranno la campagna Ocean Rescue allo scopo di contribuire a sensibilizzare le persone sulla lotta all’inquinamento degli oceani. Le divise, che presentano un’orca sul retro, sono state create utilizzando esclusivamente ...

Skype down - la mappa/ Oggi offline in molte zone - Milano e Lombardia in particolare - problemi in tutta Italia : Skype down, la mappa: Oggi offline in molte zone, Milano e Lombardia in particolare, problemi in tutta Italia. La nota app di messaggistica sta funzionando a singhiozzo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:50:00 GMT)

F1 Oggi - GP Monaco 2018 : la gara di Montecarlo. Su che canale vederla in tv? Il programma completo e gli orari su Sky e TV8 : oggi, domenica 27 maggio, andrà in scena l’atteso GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato cittadino più famoso del mondo, ci attendiamo una grande sfida tra Ferrari, Red Bull e Mercedes. La Rossa, reduce dal poco brillante appuntamento in Spagna, deve reagire e rosicchiare punti alle Frecce d’Argento. I 17 punti di distacco di Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, nella graduatori riservata ai piloti, ...

Formula 1 - Oggi Gp Monaco (Montecarlo) : orari diretta tv Sky e differita Tv8 : Si corre oggi l'attesissimo Gran Premio di Formula 1 di Monaco, sullo storico ed affascinante circuito di Montecarlo. Due settimane dopo la tappa del Montmelò, il circus della Formula 1...

F1 Oggi - 26 maggio - - GP Monaco Montecarlo 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv? Il programma su Sky e TV8 : Differita in chiaro su TV8 GP Monaco Montecarlo 2018: a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv? Il programma su Sky e TV8 La programmazione di SKY Sport F1/HD Sabato 26 maggio ore 10.15-...

F1 Oggi (26 maggio) - GP Monaco Montecarlo 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv? Il programma su Sky e TV8 : oggi, sabato 26 maggio, andranno in scena le qualifiche del GP di Monaco 2018, sesta prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato cittadino più famoso, i piloti si sfideranno, a caccia della pole position, fondamentale su una pista con queste caratteristiche. Attendiamoci un grande spettacolo! Le stradine del Principato potrebbero essere teatro di un nuovo duello tra la Ferrari e la Mercedes. Il Cavallino Rampante, reduce dal negativo round ...

Follow the Money - Ayala racconta il metodo Falcone : Oggi su Sky TG24 : Follow the Money, Ayala racconta il metodo Falcone: oggi su Sky TG24 Stasera andrà in onda alle 21.30 sui canali 100 e 500 di Sky, e al canale 50 del DTT l'opera che racconta il metodo d’indagine che ha rivoluzionato la lotta alla mafia Parole chiave: ...

MotoGP Oggi (19 maggio) - GP Francia 2018 : come vedere in tv le qualifiche? Diretta e differite su Sky e TV8. Il palinsesto completo : oggi, sabato 19 maggio, andranno in scena le qualifiche del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Ci attendiamo una sfida serrata tra i grandi centauri della top class a caccia della pole. Il favorito sarà, come sempre, Marc Marquez che, sulla Honda, anche qui vuol rafforzare il proprio primato in classifica generale. La pista di Le Mans è molto adatta alle caratteristiche della Yamaha e di conseguenza Maverick Vinales, Johann ...

L'URLO DEI GIGANTI/ Su Rete 4 il film diretto da León Klimovsky (Oggi - 17 maggio 2018) : L'URLO dei GIGANTI, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Andrea Bosic, Jack Palance e Antonio Pica, alla regia León Klimovsky. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 04:13:00 GMT)

Formula 1 - GP Spagna 2018 : orari gara Oggi 13 maggio - diretta tv Sky - TV8 e streaming : La diretta streaming di Formula 1 di oggi, domenica 13 maggio in riferimento al Gran Premio Spagna 2018, sarà garantita dalla piattaforma Sky Go per quanto riguarda la tv di Murdoch, servizio ...

DIRETTA F1 - GP Spagna 2018 LIVE : la gara di Oggi in tv - gli appuntamenti su Sky e TV8. Orari e programma : oggi, andrà in scena il GP di Spagna 2018, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno, prenderà il via. Sul circuito del Montmeló, l’eterna sfida tra la Ferrari e la Mercedes continuerà. Sebastian Vettel va a caccia di rivincite dopo il rocambolesco round di Baku (Azerbaijan). Il quarto posto finale e la vittoria del rivale Lewis Hamilton non sono certo stati graditi dal tedesco, che in Catalogna punta al bersaglio grosso. Su una ...