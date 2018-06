meteoweb.eu

: 'Nuovi standard Usa sono #dazi mascherati' - Adnkronos : 'Nuovi standard Usa sono #dazi mascherati' - Le_Valentinois7 : New post: ''Nuovi standard Usa sono dazi mascherati' ' - ilfont : Diabete, le novità 2018 -

(Di martedì 5 giugno 2018) Milano, 5 giu. (AdnKronos) – “Il nostro settore è messo seriamente a rischio dall’anticipazione dell’entrata in vigore del nuovo regolamento americano relativo aglidi emissione di formaldeide dai prodotti a base legno” di Epa (la Enviroment Protection Agency). Lo spiega Emanuele Orsini, presidente FederlegnoArredo. “Non dico chemascherati, ma ne hanno tutta l’aria” fa notare, ricordando che “circa 100 i milioni di euro di merce in giro che non può essere consegnata, con la conseguenza che ci saranno aziende che forse non riusciranno a pagare i fornitori”, innescando così una spirale negativa pericolosissima, che “va scongiurata”. “La Farnesina – tiene a precisare – è stata molto reattiva, ora bisogna continuare a insistere su questa strada”.“La situazione per i ...