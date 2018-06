Nuoto | la 4×100 sl dell’Italia sogna verso Tokyo 2020 Santo Condorelli il tassello

oasport

(Di martedì 5 giugno 2018) Un rinforzo considerevole per ilitaliano, nella velocità maschile? Il nome è quello dell’italo-canadese, quarto ai Giochi Olimpici di Rio (personal best di 47″88). Come riportato qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport, le procedure burocratiche circa il tesseramento ed il passaggio alla Nazionale italiana sono state avviate. Il passaporto è in arrivo mentre la naturalizzazione sportiva è da perfezionare. Secondo il regolamento, debbono essere trascorsi 12 mesi senza gare per il Canada. Per vedereufficialmente con il gruppo tricolore, in manifestazioni internazionali, bisognerà, dunque, attendere i Mondiali in vasca corta in Cina a dicembre per via dei tempi citati precedentemente. Di sicuro, si tratta di un innesto qualificato che potrà dare una grande mano per la crescita del movimento che ha in Alessandro Miressi, il volto nuovo, pronto a ...