Novara | carro funebre sbanda e uccide ragazza che fa jogging

Blastingnews

: Novara, malore per autista carro funebre: investe e uccide ragazza - SkyTG24 : Novara, malore per autista carro funebre: investe e uccide ragazza - MediasetTgcom24 : Novara, autista di carro funebre muore al volante e travolge ragazza #novara - rtl1025 : #CarroFunebre esce di strada ed uccide una ragazza. E' accaduto in provincia di #Novara, il conducente del mezzo ha… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Giornata tragica a Galliate, in provincia di. Un, con il feretro a bordo, ha investito una 22enne che faceva. Morti sia il conducente del mezzo (probabilmente ha avuto un malore) che la. L'incidente è avvenuto alle 12 di oggi, 5 giugno 2018, in via Varallino. In base alle prime indiscrezioni, la giovane è deceduta sul colpo. L'uomo alla guida del, invece, stava portando la bara in chiesa per il funerale. Lo seguivano i parenti del defunto. All'improvviso molti hanno notato ilprocedere a una velocità sostenuta. Il mezzo, dopo aver travolto la 22enne, è andato a schiantarsi contro la recinzione di cemento di una casa, distruggendola. La runner era uscita di casa senza documenti Gli investigatori piemontesi stanno cercando di risalire all'identità dellache, questa mattina, è morta dopo essere stata investita da un ...