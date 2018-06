Novara - carro funebre sbanda e uccide ragazza che fa jogging : Giornata tragica a Galliate, in provincia di Novara. Un carro funebre, con il feretro a bordo, ha investito una 22enne che faceva jogging. Morti sia il conducente del mezzo (probabilmente ha avuto un malore) che la ragazza. L'incidente è avvenuto alle 12 di oggi, 5 giugno 2018, in via Varallino. In base alle prime indiscrezioni, la giovane è deceduta sul colpo. L'uomo alla guida del carro funebre, invece, stava portando la bara in chiesa per il ...

