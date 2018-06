Blastingnews

: Notte Rosa 2018: cosa, dove e quando festeggiare la tredicesima edizione - ElisaDiGiacomo : Notte Rosa 2018: cosa, dove e quando festeggiare la tredicesima edizione - AnticoOliviero : RT @AlenLanciotti: opposizione un solo applauso: alla conferma del primato USA (!) 'la sinistra' (quella che poi manda la cirinnà, conciat… - AlenLanciotti : opposizione un solo applauso: alla conferma del primato USA (!) 'la sinistra' (quella che poi manda la cirinnà, co… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Ad un mese dalladella, nelle città coinvolte sono stati stilati i programmi del 'week end di pura follia'. Per chi ancora non ha idea disia l'evento, possiamo definirlo il 'Capodanno dell'estate'. A differenza dellaBianca non è una sola città che festeggia, bensì 110 km di costa della Riviera Romagnola. Inoltre, prendono parte ai festeggiamenti anche la Repubblica di San Marino ed i lidi Ferraresi, ma da qualche anno a questa parte partecipano anche le città di Pesaro e Gradara. L'evento ha conquistato davvero moltissimi turisti che, come ogni anno, sono pronti ad invadere la Riviera per prendere parte alle oltre 300 iniziative che si susseguono a ritmo incalzante. Neli giorni dedicati al week end più pazzo della Romagna sono esattamente venerdì 6 e sabato 7 luglio. I festeggiamenti prima erano concentrati in una sola, ma poi si ...