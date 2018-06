huffingtonpost

: Non si struccava mai prima di andare a dormire: quello che è successo a questa donna è una lezione per tante - HuffPostItalia : Non si struccava mai prima di andare a dormire: quello che è successo a questa donna è una lezione per tante -

(Di martedì 5 giugno 2018) Struccarsidia letto sembra essere una pratica troppo noiosa per moltissime donne, le quali, pur sapendo di doversi dedicare alla pulizia del viso serale, si addormentano con il makeup ancora addosso.che è accaduto ad una cinquantenne australiana, Theresa Lynch, potrebbe, però, spingere a cambiare definitivamentecattiva abitudine. Il suo caso è stato riportato su una rivista scientifica, Ophthalmology: stando a quanto emerso dalla ricerca, la, originaria di Sydney, dopo aver usato per più di 25 anni un mascara pesante e non averlo adeguatamente rimosso la sera, ha causato seri danni alla sua vista.Tutto è cominciato quando la paziente si è presentata dal medico, lamentando di avere qualcosa nell'occhio. Durante la visita, l'oftalmologo ha trovato dei punti neri all'interno delle palpebre della, dovuti ...