Non servono 10mila passi al giorno | basta una camminata veloce di 10 minuti | lo dice la

Il vicepremier Matteo Salvini a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo agli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

Elsa Fornero : "Per abrogare la riforma delle pensioni servono le risorse - Non basta amare il popolo" : "Non basta amare il popolo per trovare le risorse, ci vuole anche capacità di leggere i vincoli del sistema economico". Lo ha detto l'ex ministro Elsa Fornero nel corso di un incontro con i giornalisti al Festival dell'Economia di Trento.Fornero ha ricordato che l'abrogazione della riforma che porta il suo nome ha "costi economici e sociali proibitivi" così come sono "già molto elevati i costi per la quota 100 e il ...

Caregiver - i corsi per aiutare chi assiste le persone Non autosufficienti : “Servono strategie operative per gestire emozioni” : Le persone non autosufficienti che vivono nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) hanno bisogno di un percorso individuale e specializzato per la loro assistenza. Attenzione 24 ore su 24 e alta professionalità sono i requisiti necessari per il personale dedicato alla cura di donne e uomini che vivono in condizioni molto difficili. Per sviluppare percorsi virtuosi a beneficio di anziani non autosufficienti, oltre che disabili e malati ...

VASCO ROSSI - AL VIA IL VASCO Non STOP LIVE 2018/ “I concerti mi servono per tenermi in riga" : VASCO ROSSI, al via il VASCO non STOP LIVE 2018 con la doppia data di Torino dell'1 e 2 giugno: il rocker di Zocca svela i motivi per i quali è fondamentale esibirsi dal vivo.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 08:50:00 GMT)

Juventus-Brescia - lo spareggio scudetto che porta il calcio femminile nel futuro. “Ma Non bastano i soldi - servono regole” : C’è un’altra Juventus a cui la matematica non ha assegnato lo scudetto. È la Juventus women, la squadra femminile di proprietà della famiglia Agnelli, che, nata poco meno di un anno fa, si giocherà la vittoria del campionato di Serie A alla sua prima partecipazione. Lo farà con uno spareggio, dall’esito nient’affatto scontato, contro il Brescia calcio, società tra le più titolate in Italia a livello femminile: la sua storia è lunga 23 anni e ...

Vaticano - “politica Non sia al servizio della finanza. No alle scommesse sul fallimento altrui - servono divieti” : La politica non sia al servizio della finanza. È il monito del Vaticano contenuto nel documento Oeconomicae et pecuniariae quaestiones che critica duramente la speculazione finanziaria. Il testo, approvato da Papa Francesco, offre alcune “considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario”, come recita il sottotitolo, ed è stato elaborato dalla Congregazione per la dottrina della fede e dal ...

Lavoro (dal latino labor) significa sofferenza e scuola (dal greco scholè) vuol dire tempo libero per la piena formazione dell'individuo. Valori da rilanciare. MORENO MORANI(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:09:00 GMT)

San Luca - scaduti i termini : nessuno si presenta alle elezioni : “Tanto Non servono a niente” : Anche quest'anno nel comune di San Luca (conosciuto per i clan di 'ndrangheta che infestano il paese) non si svolgeranno le elezioni. nessuno ha deciso di raccogliere la sfida elettorale e gli stessi cittadini si dicono più tranquilli di un commissario prefettizio piuttosto che un politico. Ed è una sconfitta di cui forse sarebbe il caso di discutere. Ma non ne discute nessuno.Continua a leggere

I camionisti Non possono più dormire in cabina - Confartigianato : "Servono controlli" : La Spezia - Confartigianato Trasporti informa che con circolare 30 aprile 2018 il Ministero dell'Interno ha finalmente reso operativo in Italia il divieto di riposo settimanale regolare in cabina, ...

Usa - Trump Non arretra : «Nelle scuole servono docenti e guardie armati» Video : Il presidente alla convention della Nra, la lobby delle armi: «Il Secondo Emendamento alla Costituzione americana non sarà mai in pericolo finché sarò alla Casa Bianca»

De Magistris : “Nardella stia sereno - Non servono appelli a napoletani” : “Nardella può stare sereno, non c’è bisogno di fare appelli come se i napoletani rappresentassero una specie particolare dalla quale bisogna scansarsi o proteggersi”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta l’appello lanciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella ai tifosi napoletani, in arrivo domenica in città per Fiorentina-Napoli, a “rispettare la città”. Secondo de Magistris ...

Facebook - per difendere i nostri figli Non servono limiti d’età ma educazione : Sembra anacronistico togliere qualcosa dopo averlo concesso e risolvere il problema della privacy e della tutela dei minori innalzando i limiti minimi di età per l’iscrizione. Ma davvero è questo il problema? Secondo l’articolo 8 dei provvedimenti limitativi che riguarderanno i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni dei paesi dell’Unione europea, gli utenti di questa età diventeranno automaticamente frequentatori abusivi dei social ...

Nord Corea - Kim cede a Trump : stop ai programmi nucleari e missilistici. «Non servono più» : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici e chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel Nord del Paese», ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. Il presidente Usa: «Grande notizia per il mondo intero». Disgelo anche con la Corea del Sud...

