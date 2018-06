No | Caro Salvini | non ci convincerai che Orban fa gli interessi dell' Italia

Migranti : Caro Salvini - ‘pacchia’ è andare in barca. Non essere costretto al barcone : Pacchia è fare soldi con le slot machine, le lotterie, il gioco d’azzardo legalizzato. Pacchia è fare accordi con la criminalità organizzata per gestire potere e soldi. Pacchia è poter contare su una delle economie sommerse più importanti del mondo e sui suoi investimenti per evitare gli effetti devastanti della crisi e del credit crunch. Pacchia è contare sul controllo del territorio fatto da mafia, ‘ndrine e camorra per evitare ...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

Caro ministro Salvini - rilegga la Costituzione : la aiuterà a non violarla : Avvisi (necessari) e consigli (non richiesti) al ministro dell'Interno Salvini.1. Da ministro, lei si accinge a giurare sulla Costituzione: tutta, compresa la XII disposizione finale (non transitoria) che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Da ministro dell'Interno si potrebbe trovare a dover applicare la Legge Scelba e la Legge Anselmi, il cui combinato disposto impone la sospensione e lo ...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - DI MAIO : “HO UN'IDEA PER SAVONA”/ Attesa Colle-Cottarelli - FracCaro consiglia Salvini : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:19:00 GMT)

Governo - FracCaro : “Salvini arrabiato? Tra M5s e Lega perfetta sintonia”. Il silenzio di Di Maio : Da una parte il silenzio di Di Maio, dopo l’irritazione di Salvini rivendicata su Facebook e condivisa dal leader pentastellato con un ‘like’ , dall’altra le parole del pentastellato Riccardo Fraccaro che confermano l’asse saldo tra M5s-Lega. Con il nodo Savona ancora irrisolto, resta un caso il post del segretario leghista su Facebook (“Sono davvero arrabbiato“). Uscendo da Montecitorio, il capo ...

Governo - nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto - premier al M5s? Nomi : FracCaro e Bonafede : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i Nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:06:00 GMT)

Governo - spuntano i nomi di FracCaro e Bonafede (M5s). “Salvini e Di Maio vicepremier” : Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un Governo M5S-Lega guidato da un 5 Stelle che non sia il leader Luigi Di Maio. Sia Salvini che il capo politico del Movimento sarebbero in squadra, a capo di due ministeri importanti, e con ogni probabilità, con due posti da vicepremier. Stando alle voci che circolano nel Palazzo in queste ore, due nomi nelle file grilline sarebbero in pole per la premiership: si tratterebbe dei ...

Migranti - Salvini contro Gentiloni ma il senatore leghista Iwobi frena. Governo - FracCaro 'No tradimenti' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un Governo di tregua del presidente gridando al tradimento. E in una giornata di tensione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il leader ...

Salvini contro Gentiloni sui migranti. FracCaro 'Se la Lega aiuta Pd e Fi fa il governo del tradimento' : ROMA - I 5 Stelle proseguono nella campagna contro un governo di tregua del presidente gridando al tradimento. Ma in una giornata di te4nsione che ricorda toni violenti da campagna elettorale, il ...

Salvini : Caro Silvio scordati asse con il Pd. Di Maio : da Arcore non può partire nessun cambiamento : Il vicepresidente del Senato M5s, Paola Taverna intanto avverte la Lega: 'no' a Forza Italia, rimane un 'no', non trattabile. Il Pd intanto chiude proprio ai grillini: nostra posizione non cambia. Faremo opposizione. Rosato: la loro apertura è "strumentale". Tajani parla di eventuale esecutivo a sostegno Dem, provocando di fatto una frattura nella coalizione di centrodestra

Caro Di Maio - i conti non tornano Grana Istat per i pentastellati Coperta corta anche per Salvini : Luigi Di Maio (M5S) lancia un amo alla Lega di Matteo Salvini proponendo un “contratto di governo alla tedesca”. Peccato che come ha certificato oggi l’Istat la realtà resti ostile ai libri dei sogni: il debito, complice anche il peso della crisi bancaria, non vuol saperne di scendere e la Ue potrebbe chiedere già a maggio una nuova manovra correttiva sui conti pubblici da 4,5-5 miliardi. Poi serviranno altri 12,4 ...

Riccardo FracCaro eletto questore anche coi voti della Lega di Matteo Salvini : per Silvio Berlusconi è quasi finita? : Che la guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sia soltanto di facciata? Il sospetto lo ha avanzato Gianfranco Rotondi , ma a ben vedere ci sono altre evidenze che fanno pensare come l'intesa tra i ...