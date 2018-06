Niantic costretta a pagare 1 5 milioni di dollari a causa del Pokemon GO Fest

eurogamer

: #Niantic dovrà pagare 1.5 milioni di dollari di risarcimento a un giocatore di #PokemonGO - Eurogamer_it : #Niantic dovrà pagare 1.5 milioni di dollari di risarcimento a un giocatore di #PokemonGO -

(Di martedì 5 giugno 2018) L'anno scorsoha organizzato un evento a temaGO a Chicago, sembra che però le cose non siano andate come previsto. Come infatti riporta VG247.com adi instabilità dell'app e problemi di connessione molti giocatori hanno avuto un'esperienza pessima una volta sul luogo dell'evento. La compagnia ha cercato di farsi perdonare regalando 100 PokeCoins (la valuta del gioco) ed illeggendario Lugia. Tuttavia un giocatore di californiano che ha viaggiato fino a Chicago solo per partecipare all'evento ha portatoin tribunale. Il giocatore è stato costretto a "rimanere in piedi per diverse ore (come molte altre persone) prima di poter entrare" e una volta dentro ha scoperto che "adi problemi di connessione e lag il l'app era ingiocabile."Read more…