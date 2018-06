Nfl | Trump cancella la visita degli Eagles campioni alla Casa Bianca

Nfl - Trump cancella la visita alla Casa Bianca dei Philadelphia Eagles : il motivo è… politico : Donald Trump ha cancellato la visita dei Philadelphia Eagles alla Casa Bianca, sottolineando come sia irrispettoso rimanere negli spogliatoi durante la cerimonia dell’inno I Philadelphia Eagles non saranno ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella tradizionale cerimonia riservata ai campioni del Super Bowl. E’ stato lo stesso Trump ad annunciarlo in un comunicato della Casa Bianca. La decisione è ...

Usa - Trump cancella visita campioni Nfl : 1.51 Trump cancella la visita alla Casa Bianca dei Philadelphia eagles,campioni della Nfl,dopo che il presidenrte aveva criticato gli atleti che "mancano di rispetto" all'inno nazionale americano. La disputa sull'inno nazionale che gli atleti avrebbbero dovuto ascoltare in piedi va avanti dal 2016,da quando l'ex quarterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, per protesta contro le violenze della polizia nei confronti degli ...

Sfida sull'iNfluenza/Nel caso Italia si sta giocando una partita Trump-Merkel : Ci siamo tanto accapigliati sulle ingerenze, vere e presunte, di Germania e, in subordine, di Francia e Russia, che ci siamo dimenticati loro, gli Stati Uniti. Convinti, sbagliando, che l''...

Nfl - stop ai giocatori in ginocchio durante l'inno. Società multate - la vittoria di Trump : Kaepernick fu seguito da molti altri colleghi della sua e di altre squadre, e la campagna #taketheknee, mettiti in ginocchio, ben presto dilagò a molti altri sport facendo proseliti tra star del ...

Usa - vittoria Trump : basta con i giocatori Nfl in ginocchio durante l'inno : L'iniziativa era partita nel 2016 dal quarterback dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick, divenuto un'icona dellacomunità afroamericana

Usa - vittoria Trump : basta con i giocatori Nfl in ginocchio durante l’inno : Usa, vittoria Trump: basta con i giocatori Nfl in ginocchio durante l’inno Usa, vittoria Trump: basta con i giocatori Nfl in ginocchio durante l’inno Continua a leggere L'articolo Usa, vittoria Trump: basta con i giocatori Nfl in ginocchio durante l’inno proviene da NewsGo.

[L'analisi] Il poliziotto di Trump in Medio Oriente è Israele. E l'occidente entra nel coNflitto diretto : ... un refrain ben conosciuto che conferma il doppio standard della politica Usa in Medio Oriente: Israel First, Israele viene prima di tutto. Che sia così era già stato dimostrato dal trasferimento ...

Time - Trump e Kim tra i più iNfluenti : ANSA, - NEW YORK, 19 APR - In attesa dello storico incontro Donald Trump e Kim Jong-un si ritrovano intanto insieme nella classifica delle 100 persone piu' influenti al mondo stilata come ogni anno da Time. Accanto a loro figura un altro attore fondamentale della partita coreana, il presidente cinese Xi Jinping. Il tycoon pero' non sara' molto contento di vedere ...