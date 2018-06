News pensioni | Opzione donna | quota 100 e 41 | ma va sacrificata l’Ape Sociale

Pensioni - ultimissime News al 3 giugno su Q100 - opzione donna e Jobs Act Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 giugno 2018 vedono la quota 100 protagonista delle nuove dichiarazioni [Video] del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Nel frattempo non si sono fatte attendere le repliche dall'opposizione e dai sindacati, mentre l'economista Carlo Cottarelli mette in dubbio che tutto il programma del governo giallo-verde possa effettivamente trovare realizzazione. Infine, nella seconda parte dell'articolo vi esponiamo ...

Pensioni anticipate - News al 29/5 : tutto da rifare su quota100 e 41 - 5? Video : Le ultimissime novita' [Video] sulla riforma delle Pensioni al 29 maggio 2018 vedono il ripercuotersi di una situazione politica davvero incerta, dopo il no di Mattarella al ministro Savona, scelto per l’economia da Di Maio e Salvini, Conte si è dimesso da Presidente del Consiglio e Cottarelli ha accettato con riserva di prendersi carico della costruzione del nuovo Governo. Le speranze di quanti ambivano alle misure di pensione anticipata ...

PENSIONI E COTTARELLI/ Le fake News svelate dal Premier in pectore : Carlo COTTARELLI ha avuto l'incarico di formare un governo. GIULIANO CAZZOLA ricorda cos'ha evidenziato l'ex commissario alla spending review in tema di PENSIONI(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Giovani e pensionati, lo squilibrio da cancellare in Italia, di M. FerliniLETTERA/ C'è disoccupazione ma non si trovano lavoratori, vi spiego perché, di D. Possi

Pensioni 2018 - ultimissime News al 26/5 su Fornero - Governo e AdV Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 maggio 2018 vedono prore lo stallo a livello istituzionale per la formazione del nuovo Governo. Una situazione che riguarda in particolare il Ministero dell'Economia e che trova il capitolo Pensionistico tra gli argomenti chiave da riformare nel breve termine. Nel frattempo dall'opposizione arriva un'apertura in merito alla possibilita' di un voto comune proprio sull'avvio di maggiore flessibilita' in ...

Pensioni - ultimissime News al 17-5 su riforma Monti-Fornero - anticipate - spread Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 17 maggio 2018 vedono arrivare decise prese di posizione dal M5S in merito alla crisi dei mercati, allo spread ed alla necessita' di superare la riforma Fornero [Video]. Nel frattempo emergono nuove considerazioni in proposito anche da parte dei tecnici, mentre dal PD si sottolinea la necessita' di pensare anche al futuro previdenziale dei giovani ed al tema del lavoro. Sullo sfondo di tutto ciò, continua ...

Pensioni - Contratto Governo M5S-Lega : torna Quota 100? News 15/5 : Ultime notizie al 15/5 sulla prossima riforma delle Pensioni. Con molta probabilità i due leader (Lega-M5S) reintrodurranno la Quota 100. Intanto l’ex ministro Cesare Damiano pone alcuni interrogativi. Le ultime novità sulla stesura finale del “Contratto di Governo” – Ieri, 14 maggio 2018, come sappiamo, si sono svolte al Quirinale ancora una volta le Consultazioni […] L'articolo Pensioni, Contratto Governo M5S-Lega: ...

Pensioni - ultime News al 15/5 su legge Fornero - Quota 41-100 ed APE social Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 15 maggio 2018 vedono prore la situazione di attesa per la possibile formazione del Governo Lega - M5S. Un quadro che non lascia trasparire ulteriori dettagli neanche in merito alla strategia di superamento della legge Fornero [Video] indicata nell'accordo programmatico in corso di definizione, stante la linea generale indicata in una possibile Quota 100. Nel frattempo dal Partito Democratico si prende ...

Pensioni anticipate 2018 - News Governo M5s-Lega : verso quota100 (64+36)? Video : Il tema delle Pensioni anticipate resta centrale sui social e tra gli addetti ai lavori. In campagna elettorale, sulla riforma Pensioni, si sono spese molte parole, ed ora è giunta la prova dei fatti e gli elettori si aspettano molto dal contratto di Governo M5s-Lega. Al momento, stando alle prime indiscrezioni apparse su Il Sole 24 Ore, pare che in pensione si potra' andare 3 anni prima rispetto agli attuali paletti, ma resterebbe, almeno per ...

Pensioni Inps - News al 12/5 : Fornero pronta al dialogo con Lega e M5s Video : Le ultime novita' sulle Pensioni al 12 maggio 2018 giungono da un’intervista rilasciata da Elsa Fornero a Repubblica. L’ex ministro del lavoro, dopo aver criticato l’illusoria campagna elettorale messa in campo da Salvini e Di Maio sulla possibile abolizione della sua legge a suo avviso impossibile da attuale senza mettere a rischio la sostenibilita' dell’intero sistema Pensionistico apre comunque ad un possibile dialogo con quello che sara' il ...

Pensioni flessibili - ultime News ad oggi 9/05 sull'APE e sull'esecutivo neutrale Video : Gli ultimi aggiornamenti sulle Pensioni 2018 ad oggi 9 maggio registrano la nuova presa di posizione di Matteo Salvini Lega contro l'ipotesi di formare un esecutivo neutrale ed il rischio di una nuova legge Fornero. Dal Presidente di Confindustria arrivano invece dichiarazioni di cautela rispetto alla necessita' di stabilizzare i conti pubblici e di garantirne la sostenibilita' nel lungo termine. Infine, importanti comunicazioni riguardano anche ...

Pensioni - News al 7/05 su esecutivo - Manovra Fornero e previdenza integrativa Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 maggio 2018 vedono concentrarsi il dibattito politico sulla possibile formazione di un Governo e sui programmi elettorali, tra cui continua a spiccare l'abolizione della legge Fornero [Video]. Nel frattempo il centrodestra ha portato avanti il confronto interno, dopo la proposta di accordo avanzata dal leader del M5S Luigi Di Maio. Infine, dall'Inps continua l'attivita' formativa sul ruolo e sul ...

Pensioni - ultimissime News ad oggi 4 maggio su APE-Q41 insegnanti - legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 4 maggio 2018 vedono arrivare importanti aggiornamenti sulle uscite anticipate tramite APE sociale e Quota 41 in merito agli insegnanti. Nel frattempo si registrano anche nuove prese di posizione da parte dei tecnici riguardo la necessita' di stabilizzare i risparmi raggiunti con la legge Fornero [Video]. Dal fronte internazionale, ed in particolare da Porto Rico, arrivano invece notizie di proteste ...

Pensioni - ultimissime News al 2/05 su flessibilità - donne e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 2 maggio 2018 vedono arrivare nuove richieste di modifica della legge Fornero e di flessibilizzazione del sistema previdenziale [Video] sia da parte della politica che dei sindacati. Nel frattempo dai Comitati si chiede di valorizzare i lavori di cura delle donne nell'accesso alla pensione. Infine, crescono le preoccupazioni per il futuro previdenziale dei giovani e per le differenze di genere. Vediamo ...

Pensioni - ultimissime News ad oggi 29/4 su Manovra 2011 - giovani - insegnanti Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 29 aprile 2018 vedono prore le discussioni politiche in merito alla ricerca di un accordo finalizzato alla formazione di un nuovo esecutivo, mentre il comparto previdenziale continua a restare uno degli elementi chiave dei diversi programmi governativi. Tra questi, rilievo centrale assume la necessita' di un intervento correttivo sulla legge Fornero per flessibilizzare l'accesso all'Inps [Video]. Nel ...