Nell' inchiesta sul braccio destro di Macron c' entrano Stx e le navi da crociera Msc

Francia - braccio destro di Macron sotto inchiesta per corruzione passiva Nella trattativa con Stx : La procura nazionale finanziaria francese ha apertura un’inchiesta su Alexis Kohler, segretario generale dell’Eliseo e braccio destro del presidente Emmanuel Macron. A denunciare Kohler è stata un’associazione di consumatori contro la corruzione, Anticor, che ha messo nel mirino il conflitto di interessi fra la sua funzione ufficiale e i legami familiari con la famiglia Aponte titolare del gruppo italo-svizzero Msc, cliente di primo piano dei ...

Fisco - manager Google chiede di patteggiare Nell’inchiesta su evasione : gruppo ha già versato 306 milioni : L’indagine per cinque manager di Google era stata chiusa due anni fa. Oggi Graham Law, attraverso i legali dello studio Severino, ha raggiunto, dopo una lunga trattativa, un accordo con la Procura di Milano per patteggiare un pena convertita in una multa di alcune decine di migliaia di euro nell’inchiesta su una ipotizzata evasione fiscale del colosso californiano che ha già versato al Fisco 306 milioni di euro dopo una transazione. Le ...

Montante - indaga la commissione Antimafia : saranno ascoltati politici - burocrati e giornalisti citati Nell’inchiesta : La commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana indagherà sul caso legato ad Antonello Montante. Lungo l’elenco di politici, dirigenti dell’amministrazione regionale e giornalisti che saranno ascoltati dall’organo parlamentare, guidato da Claudio Fava. “Non ci sovrapporremo all’inchiesta giudiziaria che si concentra sull’esistenza di fattispecie penali. Noi intendiamo indagare sulle distorsioni dei processi ...

Avellino - indagate moglie e figlie di Ciriaco De Mita/ Truffa e peculato Nella sanità : inchiesta sull'Aias : Avellino, indagate moglie e figlie di Ciriaco De Mita. Truffa e peculato nella sanità, solo due delle ipotesi di reato emerse dall'inchiesta sull'Aias. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:56:00 GMT)

Inchiesta su AntoNello Montante Perquisito lo studio Fiumefreddo : Lì sono stati sequestrati i files e i dossier che riguardano noti esponenti della politica e del mondo imprenditoriale. Il 28 febbraio, Montante ha segnato, nel suo database delle registrazioni, "ore ...

Crocetta è indagato Nell'inchiesta Montante : L'ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, due ex assessori dei suoi governi, Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, sono tre degli otto nuovi indagati dell'inchiesta su Antonello Montante, arrestato con l'accusa di avere creato una rete di "talpe" tra investigatori e 007: sotto indagine anche il successore dello stesso Montante al vertice di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro.L'accusa è di associazione per delinquere ...

Concorsi truccati Nelle università : ecco tutta la lista di quelle sott’inchiesta Video : La prima regola per fare carriera nell’Universita' italiana è avere la consapevolezza che non è il merito a orientare le scelte, ma la logica del “do ut des” e del “vile commercio dei posti’. Questo in un paese diverso dall’Italia probabilmente non sarebbe socialmente ed eticamente tollerato. Ma dato che il fenomeno “concorsopoli [Video]” è invece ben radicato nel Belpaese, non di rado capita di venir a conoscenza di casi di palese ...

Droga e vip a Milano - Nell'inchiesta spunta l'ex modella dell'Isola dei Famosi : «Portami la cocaina» : Chef, architetti, manager, imprenditori, fidanzate di tronisti, ex gieffini, anche un?ex modella dell?Isola dei Famosi. C?era di tutto tra i clienti degli spacciatori di cocaina e...

"Prof ti sciolgo Nell'acido" - minacce in Istituto di Velletri. Video diventa virale - parte l'inchiesta : "Te faccio scioglie in mezzo all'acido, te mando all'ospedale professorè". Un nuovo episodio di bullismo in classe ai danni di una professoressa questa volta in un Istituto Tecnico di Velletri, alle ...

Milena GabaNelli - inchiesta sui sex toys : ecco quelli che causano tumori : Il giro d'affari globale, nel 2017, è stato di oltre 18 miliardi di euro e in Italia il loro fatturato è cresciuto del 6% in un anno. Sono i sex toys, utilizzati sopratutto dalle donne tra i 20 e i 45 anni (il 40% dei consumatori totali). Il mercato è in forte crescita anche grazie agli store online

Sei persone - tra cui quattro primari di ospedali - sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione Nella sanità : Sei persone, tra cui quattro primari, un dirigente e l’imprenditore accusato di averli corrotti, sono stati arrestati a Milano nel corso di un’inchiesta sulla corruzione nella sanità. Cinque di loro sono attualmente agli arresti domiciliari. sono due primari e il The post Sei persone, tra cui quattro primari di ospedali, sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione nella sanità appeared first on Il Post.