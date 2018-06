Nel video ufficiale di Back To You di Selena Gomez un sosia di Justin Bieber per un film

Nuove frodi su carte di credito e bancomat : l’Italia Nel mirino Video : Roma, Firenze, poi Torino, Napoli, Bologna, Milano e Venezia: una bellissima vacanza nel Bel Paese [Video]…e il conto corrente svuotato. Proprio così, quest’ anno le vacanze di molti turisti, e non solo loro, potrebbero rivelarsi davvero troppo costose, ma non a causa di divertimenti smodati, bensì a causa di Nuove frodi sulle carte di credito. Sportelli ATM infettati con file #spia, truccati con microcamere e skimmer, sono solo alcuni degli ...

MotoGp - Marquez si stende Nella ghiaia : il Mugello esplode di… felicità [VIDEO INEDITO] : Al momento della caduta di Marquez nel corso del quinto giro del Gp del Mugello, il pubblico esplode di felicità Marc Marquez non è di certo amato dal popolo italiano, lo si è capito ancora una volta durante il week-end del Gp del Mugello. Prima la macabra trovata di alcuni tifosi, poi le scene di giubilo al momento della sua caduta nel corso del quinto giro. Comportamenti non proprio vicini alla sportività che, in uno sport del genere, dovrebbe ...

Vulcano Kilauea - incredibile devastazione : 159 case distrutte dalla lava mentre un enorme flusso si riversa Nell’oceano [FOTO e VIDEO] : 1/20 ...

Tour de France : i corridori partiranno come Nella Formula Uno Video : Tra le tappe del prossimo Tour de France [Video] ce n’è una che spicca per il suo chilometraggio decisamente inconsueto nel Ciclismo professionistico. La frazione numero 17 della corsa Francese salira' sui Pirenei con tre salite in rapida successione in uno sviluppo di appena 65 chilometri. Si affronteranno il Peyragudes, il Val Louron e l’arrivo in quota di Saint Lary Soulan in una giornata che è tra le più attese di tutta la corsa. Oltre alla ...

Viola Davis è la leader di una gang al femminile Nel primo trailer di Widows di Steve McQueen (video) : Viola Davis, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo e Michelle Rodriguez sono Veronica Rawlins, Alice, Belle e Linda. Quattro donne letali, una gang pronta a portare a termine il colpo che ha ucciso i loro mariti: questa è la trama di Widows, il nuovo film di Steve McQueen del quale è da poco disponibile un primo trailer. "I nostri mariti non torneranno. Siamo da sole" dice nel trailer la Davis, la leader di questa gang criminale tutta al ...

Grande Fratello : bacio Nella notte tra Alberto e la figlia di Bobby Solo Video : Mancano poche ore all'ultima puntata del Grande Fratello 15 e i suoi protagonisti non smettono di regalare spunti di discussione al Gossip; due concorrenti, in particolare, si sarebbero ''pericolosamente'' avvicinati la notte scorsa. Il daytime del reality mandato in onda lunedì 4 giugno, dunque, ha raccontato che Veronica Satti e Alberto Mezzetti si sarebbero scambiati delle dolci effusioni a letto, per poi arrivare a darsi un appassionato e ...

Alberto Mezzetti/ Video - Barbara D'Urso Nella casa per tagliargli i capelli! (Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti è tra i favoriti alla vittoria finale del Grande Fratello 15, ma il Tarzan di Viterbo deve superare la nomination con Veronica Satti.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:51:00 GMT)

TROMBE D'ARIA - TORNADO E GRANDINATE/ Video - Italia Nella morsa del maltempo : danni a Noceto : maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 18:03:00 GMT)

VIDEO Giro del Delfinato 2018 - gli highlights della prima tappa. Scatto di Vincenzo Nibali Nel finale! : Vincenzo Nibali sembra essere in grandissima forma e la marcia verso il Tour de France è incominciata nel miglior modo possibile. Dopo la positiva cronometro disputata ieri al Giro del Delfinato, oggi lo Squalo ha attaccato all’ultimo chilometro della prima tappa della piccola corsa a tappe in terra transalpina. Un’azione giusto per saggiare la gamba, in una frazione riservata alle ruote veloci, e le risposte arrivate dal messinese ...

Selena Gomez : Nelle prime immagini del video ufficiale di “Back To You” è semplicemente fantastica : Uscirà prestissimo, parola di Sel The post Selena Gomez: nelle prime immagini del video ufficiale di “Back To You” è semplicemente fantastica appeared first on News Mtv Italia.

L'Eredità : dedica di Carlo Conti a Fabrizio Frizzi Nell'ultima puntata Video : Domenica 3 giugno, su Rai Uno, è andata in onda l'ultima puntata del noto game show L'Eredita'. Quella di quest'anno è stata un'edizione davvero particolare caratterizzata dalla scomparsa del noto conduttore Fabrizio Frizzi. Ed è proprio con la sua foto sullo sfondo dello studio che si è conclusa l'ultima puntata. Carlo Conti ha approfittato di questo momento per dedicare ancora una volta un saluto al suo caro amico venuto a mancare lo scorso 26 ...

IL TENENTE COLONNelLO LUCA LAURO E' IL NUOVO COMANDANTE DEL NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DI PESCARA - Abruzzo in Video : Da ultimo ha retto il Gruppo Tutela Economia alla sede di PESCARA presso lo stesso NUCLEO di POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA. E' laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico ...

Lutto Nel mondo televisivo per la morte di Alessandra Appiano Video : Da qualche ora è giunta la notizia della morte di Alessandra Appiano; giornalista, scrittrice e autrice di molti programmi televisivi tra cui 'Passaparola'. La giornalista era nata ad Asti cinquantanove anni fa. E' stata autrice di numerosi romanzi tradotti in diverse lingue tra queste: in francese, tedesco, portoghese, russo, spagnolo, lituano e polacco. Sono stati moltissimi i successi letterari di Alessandra Appiano; tra i suoi libri più ...

NBA finals - ancora Warriors : Curry show e 2-0 Nella serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...