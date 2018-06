NBA | LeBron James | Steph Curry | Steve Kerr | tutti di nuovo contro Donald Trump

Mercato NBA – LeBron James e la strana coincidenza con NBA 2K19 : l’addio ai Cavs è… ‘ufficiale’ : LeBron James confermerà la strana coincidenza che vede il giocatore presente sulla copertina di NBA 2K19 cambiare squadra nel breve periodo? Nella giornata di oggi è arrivata una possibile conferma dell’addio di LeBron James ai Cleveland Cavaliers. La ‘fonte’? 2K! Quest’oggi è stata infatti rilasciata la copertina di NBA 2K19 20th Anniversary Edition che vede proprio LeBron James come testimonial dell’edizione che ...

NBA - è guerra di outfit : Draymond Green meglio di LeBron James? : Dopo gara-1 che la partita di esordio della serie l'avessero vinta i Golden State Warriors sembrava quasi essere passato inosservato: tutti a parlare di LeBron James, dei suoi 51 punti in campo e dei ...

Finals NBA – J.R. Smith e quella ‘critica’ a LeBron James : “giocare con lui è un dono e una maledizione” : Prima di gara-2, J.R. Smith ha parlato di quanto sia bello e complicato giocare nella stessa squadra di LeBron James Non è certamente un bel periodo per J.R. Smith. La guardia dei Cleveland Cavaliers, com’è noto, è stato lo sfortunato protagonista dell’episodio che ha deciso gara-1, non rendendosi conto del punteggio di parità e non prendendo il tiro della possibile vittoria. La guardia dei Knicks è stata bersagliata dalle critiche e ...

NBA finals - ancora Warriors : Curry show e 2-0 nella serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...

NBA Finals - ciclope LeBron morde ma... Le 5 sentenze di gara-2 : Golden State domina gara-2 delle Finals, da copione, avanti dal primo canestro alla fine. Va a Cleveland sul 2-0: vedremo se mercoledì in Ohio riuscirà a recuperare Iguodala, che in questa serie ...

NBA Finals - la rabbia di LeBron James in panchina dopo l'errore di J.R. Smith in gara-1 : Le immagini dell'ultimo possesso di gara-1 le abbiamo viste , e giudicate, tutti: J.R. Smith che cattura il rimbalzo d'attacco, regala ai Cavaliers un extra-possesso fondamentale e al posto di puntare ...

NBA Finals - James - la situazione non migliora : l'occhio rosso è un problema per LeBron : Piove sul bagnato, poi arriva la grandine e tutto il resto. Lo sa bene LeBron James che da sempre deve fare i conti con ostacoli e difficoltà sempre maggiori ogni volta che si ritrova a competere per ...

Finals NBA – LeBron James non si nasconde : “gara-1? Una delle sconfitte più dure della mia carriera. Sono state 24 ore molto…” : LeBron James è tornato a parlare della sconfitta in gara-1 delle Finals NBA definendola una delle più dure della sua carriera Gara-1 delle Finals NBA tra Warriors e Cavs è ormai passata agli archivi. Il finale è stato visto e rivisto nelle ultime ore: J.R. Smith va a rimbalzo, inspiegabilmente non tira ma anzi esce dall’area, fa passare i secondi e trascina i suoi ai supplementari, probabilmente convinto di essere in vantaggio. ...

NBA Finals - LeBron James e il suo outfit - rivedibile - da 47mila dollari in gara-1 : Un concetto che nello sport europeo è molto più ricorrente e frequente, come sottolineato anche da José Calderon: "Per noi è normale, in Europa tutti lo fanno. Tutte le squadre arrivano vestite allo ...

NBA – LeBron James ed il suo look costoso quanto kitsch : il cestista spende 41mila dollari solo per la sua borsa! : LeBron James non passa inosservato nel pre-match di gara-1 ad Oakland, il suo look commentatissimo sui social e non solo… I look di LeBron James non passano mai inosservati. I suoi 2,03 metri ed i suoi 113 chilogrammi valorizzano gli outfit indossati dal giocatore NBA, che non risultano mai banali. L’ala dei Cleveland Cavaliers in occasione di gara-1 ad Oakland si è presentato nel pre-match con un look più particolare del solito e ...

NBA Finals - LeBron "vota" JR Smith : "Risponderà sul campo" : "Volete la verità? - sottolinea come a sfidare il mondo JR Smith - da un certo punto di vista sono contento che una cosa del genere sia capitata a me e non a un altro mio compagno di squadra. Non è ...

NBA - LeBron James si scaglia contro i social media : "Ti possono distruggere" : Tutto questo vale per me, non so dirvi come i miei compagni vivano la cosa, ma un consiglio — a loro e a tutti — sento di poterlo dare", conclude James: "Se scegli di far parte del mondo dei social ...