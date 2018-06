NBA | Detroit | corsa a 3 per la panchina dei Pistons; nuovi assistenti per Suns e 76ers

sport.sky

: RT @NbaReligion: Ennesima turbolenza dirigenziale in casa #DetroitBasketball - LucaCico80 : RT @NbaReligion: Ennesima turbolenza dirigenziale in casa #DetroitBasketball - NbaReligion : Ennesima turbolenza dirigenziale in casa #DetroitBasketball - rprat75 : I Pistons hanno avuto un colloquio con Kidd, tra i candidati x la panchina. Considerando che gli altri sono Casey,… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Altra novità nel mondo degliè quella del ritorno di Monty Williams in, lontano dai parquet NBA per due anni dopo aver ricoperto il ruolo di vice presidente e dirigente per i San ...