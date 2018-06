Nazionale | Criscito | “il bilancio di queste tre amichevoli è positivo”

calcioweb.eu

: ? FINE PRIMO TEMPO ???????? #ItaliaOlanda 0??-0?? Gli #Azzurri sfiorano il vantaggio con #Verdi (due volte),… - Vivo_Azzurro : ? FINE PRIMO TEMPO ???????? #ItaliaOlanda 0??-0?? Gli #Azzurri sfiorano il vantaggio con #Verdi (due volte),… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ?? 23'| Rapida e precisa transizione offensiva degli #Azzurri con #Bonaventura che mette in condizione… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ?? 43'| Sul corner successivo il colpo di testa di #Criscito viene stoppato sulla linea di porta dalla d… -

(Di martedì 5 giugno 2018) “Ilditreè davvero positivo. Anche oggi abbiamo fatto una buona partita, specie nel primo tempo. Penso che siamo sulla strada giusta e possiamo prenderci delle soddisfazioni”. Così l’azzurro Domenico, ai microfoni della Rai, dopo il pareggio con l’Olanda, in parte causato dalla sua espulsione per un fallo da ultimo uomo. “Effettivamente ero l’ultimo… – ha detto il giocatore dello Zenit, guardando le immagini del proprio intervento. Io ho detto all’arbitro che era un’amichevole e che poteva evitare”. “Con Mancini mi sono trovato bene, dopo un anno passato insieme abbiamo un grande rapporto. Spero di continuare a stare nel gruppo ma spetta a me lavorare per meritarmelo”, ha concluso. L'articolo: “ilditreè ...