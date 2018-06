meteoweb.eu

: RT @Legambiente: Ambiente: #NaturaSì 'disobbedisce', sacchetto riutilizzabile per l'ortofrutta. È la prima #gdo italiana a prevedere l'alte… - L_Torri : RT @Legambiente: Ambiente: #NaturaSì 'disobbedisce', sacchetto riutilizzabile per l'ortofrutta. È la prima #gdo italiana a prevedere l'alte… - Cru_Rz : #RifiutiZeroUmbria NaturaSì 'disobbedisce', sacchetti riutilizzabili all'ortofrutta - confinilabili : RT @Legambiente: Ambiente: #NaturaSì 'disobbedisce', sacchetto riutilizzabile per l'ortofrutta. È la prima #gdo italiana a prevedere l'alte… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Orgogliosamente fuori legge, o almeno disobbedienti. La legge non lo permettere ma loro hanno deciso di portare lo stesso inel reparto ortofrutta dei propri punti vendita. “Non è un problema, è una cosa sensata e intelligente. Non penso proprio che ci contesteranno questa scelta ma se lo faranno ci daranno l’occasione di affrontare l’argomento“, dice all’Adnkronos Fabio Brescacin, presidente Ecor, azienda di distribuzione di prodotti biologici e biodinamici e prima in Italia a offrire un’alternativa al sacchetto usa e getta. Iniziativa lanciata ieri a Roma insieme a Legambiente, alla vigilia della Giornata mondiale dell’Ambiente, con la distribuzione di 100milaper l’ortofrutta. Perchédisobbedisce? Scattato il 1 gennaio di quest’anno il bando aidi ...