Nations League maschile 2018 | 3^ settimana | convocati Italia

Volley femminile - Nations League 2018 : oggi Italia-Serbia (5 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi martedì 5 giugno si gioca Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Rotterdam (Paesi Bassi) per affrontare le Campionesse d’Europa in un incontro decisivo per le nostri ambizioni di classifica: bisogna vincere a tutti i costi se si vuole rimanere seriamente in corsa per la qualificazione alle Final Six. Le ragazze del CT Davide Mazzanti devono compiere ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia-Serbia. Data - programma - orario d’inizio e tv : Martedì 5 giugno si giocherà Italia-Serbia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Rotterdam (Olanda) le azzurre sfideranno le Campionesse d’Europa in un match da urlo, decisivo per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono costrette alla vittoria per continuare a rimanere in corsa. Le slave, prive della stella Mihajlovic, si presentano come un avversario complicato ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Femminile : Anna Danesi alla vigilia di Italia-Serbia : Anna Danesi commenta il girone dell’Italia alla Volleyball Nations League Nel quarto round della Volleyball Nations League la nazionale italiana Femminile tornerà in campo domani per il big match contro la Serbia (ore 16.30): match trasmesso in differita su Raisport + Hd (ore 22.35) e in diretta su streaming su Rai Sport Web. La sfida contro le vice campionesse olimpiche proietterà Chirichella e compagne nella fase decisiva del torneo: i ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - serve il colpaccio! Sfide da urlo con Olanda e Serbia - due vittorie per sognare la Final Six : L’Italia sarà impegnata a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 5 al 7 giugno dove giocherà la quarta tappa della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre dovranno affrontare Serbia, Olanda e Repubblica Dominicana: tre avversarie di assoluto spessore che metteranno a dura prova le azzurre, costrette a vincere se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione alla Final Six. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, reduci dall’impresa ...

Volley : Volleyball Nations League - Blengini ha scelto i 14 per il Giappone : SAN JUAN , ARGENTINA, - Si è concluso anche il secondo round di gare di questa Volleyball Nations League disputato in Argentina. In questo momento la Nazionale Maschile è in trasferimento da San Juan ...

Volleyball Nations League Maschile – Gli azzurri per il terzo round : Volleyball Nations League Maschile: i 14 azzurri per il terzo round San Juan. Si è concluso anche il secondo round di gare di questa Volleyball Nations League disputato in Argentina. In questo momento la Nazionale Maschile è in trasferimento da San Juan a Buenos Aires da dove prenderà un volo che la porterà a Osaka (via Francoforte). L’arrivo in Giappone è previsto nella notte tra martedì e mercoledì (orario italiano). Per il terzo round di VNL ...

Volley - Nations League 2018 : i convocati dell’Italia per la terza tappa. Zaytsev e Juantorena a riposo - ritorna Lanza : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2018. Gli azzurri saranno impegnati nel weekend dell’8-10 giugno a Osaka (Giappone) dove affronteranno la Polonia Campione del Mondo, l’ostica Bulgaria e il temibile Giappone. La nostra Nazionale, reduce dalle due sconfitte di San Juan contro Canada e Argentina, deve rialzare subito la testa per non ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - che crollo inatteso! Gli azzurri non spiccano il volo - gioco confuso e stanchezza : Final Six a rischio : Doveva essere il weekend in cui spiccare il volo e invece abbiamo assistito a un crollo inatteso dell’Italia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Dopo le tre roboanti vittorie di Kraljevo, tra cui quelle pesantissime contro corazzate come Brasile e Serbia, gli azzurri si erano presentati a San Juan per dominare in lungo e in largo ma purtroppo i risultati raccolti sono stati ben lontani da quelli auspicati: prima il ko contro il ...

Volley - Nations League : altra sconfitta per gli azzurri - dominati dall'Argentina : SAN JUAN , ARGENTINA, - Una brutta Italia lascia San Juan con un'altra sconfitta. Dopo lo scivolone della prima giornata contro il Canada, gli azzurri cedono 3-0 , 25-19, 33-31, 25-20, ai padroni di ...

Volley - Nations League 2018 : terzo weekend - le partite dell’Italia. Gli azzurri sfidano Polonia - Bulgaria - Giappone : date - programma - calendario - orari e tv : Dopo il deludente fine settimane di San Juan, dove sono arrivate le pesanti sconfitte contro Canada e Argentina, l’Italia vola a Osaka (Giappone) per il terzo weekend della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri affronteranno la Polonia Campione del Mondo, l’ostica Bulgaria e i temibili padroni di casa: un tris importante per i ragazzi di Chicco Blengini che devono assolutamente tornare al successo per continuare a ...

Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile : l’Italia cede 3-0 contro l’Argentina : Nel secondo round in Argentina l’Italia castigata dalla Nazionale di casa, un 3-0 netto per la squadra azzurra di Blengini l’Italia chiude questo secondo round in Argentina con un altro ko dopo quello della prima giornata contro il Canada. Questa sera la Nazionale Italiana è stata sconfitta dai padroni di casa con il punteggio di 3-0 (25-19, 33-31, 25-20) al termine di una gara in cui non si è mai espressa sui suoi livelli, sbagliando ...