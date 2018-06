Nasce l' Associazione Commercianti Avellino

Anfiteatro di Tharros : Nasce una nuova area spettacolo nel sito archeologico del Sinis attraverso un progetto dell'associazione culturale ... : ... miglioramenti della sicurezza, dell'accessibilità alle informazioni culturali e commerciali del sito archeologico, e un cartellone di concerti e spettacoli allestito attraverso un adeguato ...

Matrimoni : a Palermo Nasce l'associazione Wedding Planners (2) : (AdnKronos) - Fra gli obiettivi anche quello di fare rete con le istituzioni affinché il brand Wedding Planners Palermo possa essere presente nelle fiere internazionali di settore e creare un indotto diretto per l’incoming del Wedding estero in città e in Sicilia. "Vogliamo che Palermo diventi meta

Matrimoni : a Palermo Nasce l'associazione Wedding Planners : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - nasce a Palermo, all'interno di Confcommercio, l’associazione Wedding Planners Palermo. Eletta presidente Michela Cannatella che sarà affiancata dalla vice presidente Rita Mineo e dal consiglio direttivo composto da Tiziana Buffa, Sofia Gangi, Alessia Marino, Letizia R

Nasce Associazione commercianti Trevi : ANSA, - ROMA, 11 APR - Rispetto, decoro e convivenza civile. Queste le parole d'ordine della neonata associazione dei commercianti del Rione Trevi, nel cuore della Capitale. L'iniziativa, nata dall'...

Olimpiadi in Italia? Nasce l’associazione Torino 2026 - il passo in avanti del comune. Giovanni Malagò : “L’intenzione c’è ma…” : Le Olimpiadi Invernali 2026 possono davvero sbarcare in Italia o almeno è quello che si auspica il Comune di Torino visto che ieri sono state avviate le procedure per la costituzione dell’associazione Torino 2026. Il sindaco Chiara Appendino (Movimento Cinque Stelle) ha dichiarato che questo ente servirà a verificare se l’evento olimpico potrà generare valore durevole per i territori coinvolti. L’istituzione locale si è dunque ...