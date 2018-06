sportfair

: L'entourage di Alphonse Areola, capeggiato da Mino Raiola, sta offrendo il proprio assistito al Napoli. Giuntoli ha… - claudioruss : L'entourage di Alphonse Areola, capeggiato da Mino Raiola, sta offrendo il proprio assistito al Napoli. Giuntoli ha… - MarioGiunta : ???? Napoli, con Rui Patricio verso l’Inghilterra salgono le quotazioni di Leno! @SkySport - Sport_Fair : Napoli, Leno è più vicino: il ds del Bayer Leverkusen esce allo scoperto -

(Di martedì 5 giugno 2018) Il ds del, Rudi Voeller, ha parlato del possibile passaggio dial, accordo non lontano tra le parti Rudi Voeller, ds del, ha rivelato particolari molto interessanti della trattativa con ilper. Il portiere èall’accordo col club partenopeo ed ilha già acquistato il sostituto per l’anno prossimo. Restano da limare alcuni dettagli tra i club, come rivelato alla Bild dstesso Voeller: “Una cosa è chiara: un addio dici sarà solo alle nostre condizioni. Siamo comunque in continuo contatto con Bernd e il suo procuratore. Già nel 2017 aveva ricevuto un’offerta concreta dalma all’epoca non avevamo un’alternativa pronta. Lo abbiamo trattenuto e devo dire che quest’anno è andato bene. Dando per scontato che il suo desiderio di trasferimento si sarebbe riproposto ...