“Musica per Emergency” con Fabrizio Moro ed Ermal Meta | l’evento su Zelig Tv

(Di martedì 5 giugno 2018) In prima tv assoluta suTv (canale 243 del dtt) giovedì 7 giugno ore 21.15, Gino Strada in musica per Emergency. Una produzione a cura di Smemoranda con la partecipazione di Nico Colonna e Gino Castaldo Musica, diritti umani e solidarietà:TV (243 del DTT) presenta in prima TV assolutapergiovedì 7 giugno alle 21.15, una produzione con protagonisti, Gino Strada e Gino Castaldo, realizzata da Smemoranda in collaborazione con EMERGENCY. A vent’anni da Il mio nome è mai più il singolo di LigaJovaPelù, scritto al tempo della guerra del Kosovo e i cui proventi commerciali furono devoluti a Emergency, un nuovo progetto musicale sosterrà l’Associazione fondata da Gino Strada. Lo annuncianonel video che li vede insieme a Gino Castaldo, Gino Strada e Nico Colonna a CASA EMERGENCY, la ...