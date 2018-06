' Musica | diritti e cibo | la sfida del pop' | al parco Nemorense un mese di incontri

Musica e diritti : crescono ancora i ricavi dell’industria Musicale per la diffusione di contenuti audio d’intrattenimento : Chi ha frequentato l'ultima edizione della Design Week di Milano ha visto l'incremento notevole di eventi del FuoriSalone che hanno avuto al centro la Musica come elemento di accompagnamento di presentazioni e show case.Nell'era dello streaming e della definitiva affermazione delle playlist come promozione o colonna sonora di brand fashion o di design la Musica diventa sempre di più la protagonista di strategie di marketing mirate delle ...