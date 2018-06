Muore dopo un intervento al cuore | lettera anonima alla famiglia | è giallo

Dramma nel Reggino - neonato Muore poco dopo il parto : “Ha aspettato l’ambulanza per 4 ore” : All'ospedale di Polistena, nel Reggino, un neonato è deceduto poche ore dopo il parto. Sul caso, per fare chiarezza, è stata aperta un’indagine dalla procura di Reggio Calabria. Della vicenda hanno parlato in questi giorni in televisione i genitori del piccolo, Fabio e Caterina: "Non è possibile, nel 2018 e in Italia, che un bimbo possa morire così lasciando nello sconforto i genitori".Continua a leggere

Muore dopo un intervento a Cagliari. Lettera anonima ai familiari : "Il macchinario era rotto" : Una Lettera anonima arrivata alla famiglia ma su carta intestata dell'ospedale Brotzu. L'esposto dei parenti e la pm Rossana Allieri che decide, a poche ore dalla cremazione, di sospendere la procedura e disporre l'autopsia sul corpo di Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis, morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola aortica.Ci sono tutti gli ingredienti del giallo nel fascicolo aperto con ...

Incidente - Muore motociclista : è caduto dopo aver investito un capriolo : Castelnuovo Valdicecina , Pisa, , 3 giugno 2018 - Un motociclista è morto nel pomeriggio a Sasso Pisano , frazione del comune di Castelnuovo Valdicecina, in provincia di Pisa, dopo aver investito un ...

Muore al ps dopo aver assunto droga : ANSA, - BOLOGNA, 3 GIU - Sono in corso indagini dei carabinieri a Bologna sulla morte di un ragazzo italiano di 30 anni, al pronto soccorso del policlinico Sant'Orsola. Secondo quanto riferito dallo ...

Inquinamento - balena Muore dopo aver ingerito oltre 80 buste di plastica : Il Paese è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e 'indistruttibili' buste, spesso fatali per gli animali selvatici e fonte di gravissimo Inquinamento. Ogni anno, evidenzia Giovanni D'...

Thailandia : balena Muore dopo aver ingerito 80 buste di plastica : Una balena è morta nel sud della Thailandia dopo aver ingerito più di 80 buste di plastica. Lo hanno riferito fonti ufficiali al termine di un vano tentativo di salvare il cetaceo. La Thailandia è uno dei più grandi consumatori al mondo di confezioni di plastica e ogni anno sono centinaia le vittime tra le specie marine nelle zone delle spiagge più affollate. L’esemplare maschio di balena era stato trovato vivo in un canale vicino al ...

Modena. Incidente in moto : papà Muore dopo agonia di 5 giorni. Lascia moglie e due figli : Davide Pacchioni, 38enne di Modena, si era schiantato sabato con la moto in via Casette. Gli era stato indotto lo stato di coma farmacologico, ma non si era mai ripreso. I suoi organi saranno donati.Continua a leggere

Tourist Trophy - un’altra tragedia sconvolge il mondo delle moto : Dan Kneen Muore dopo un terribile incidente : Il pilota del team Tyco BMW by TAS ha perso il controllo della sua moto durante il quarto turno di prove del TT 2018, schiantandosi contro un albero La morte torna a sconvolgere il mondo delle corse, a perdere la vita questa volta è Dan Kneen, scomparso in seguito alle ferite riportate in un incidente che lo ha visto protagonista nel corso delle prove del Tourist Trophy all’Isola di Man. Il pilota della Tyco BMW by TAS ha perso il controllo ...

Schianto in moto. Marco Muore a 36 anni dopo due mesi di ricovero : Il motociclista 36enne, originario di Lugo, provincia di Ravenna, lo scorso 31 marzo era rimasto vittima di un drammatico incidente nel tentativo di evitare l'impatto con un'auto. Ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine ha dovuto arrendersi.Continua a leggere

Scicli - Muore a 75 anni Aldo Agosta : per le gravi lesioni dopo incidente : E' morto a 75 anni lo Sciclitano Aldo Agosta, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì in piazza del Carmine a Scicli.

Muore e si dimenticano la crioconservazione : cadavere riesumato 8 mesi dopo e spedito in Russia : L'incredibile vicenda di Giuseppe Gobbi, morto nel 2017 per un tumore, aveva firmato un contratto per la crioconservazione da 33mila dollari con una società russa, ma al momento del decesso nessuno lo sapeva o lo ricordava, così l'uomo è stato sepolto nel normale cimitero di Imperia. Otto mesi dopo spunta il contratto e si dà il via libera all'esumazione.Continua a leggere