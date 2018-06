Muore a 24 anni di tumore | il padre finisce la sua tesi e ne fa un libro

“Ecco cosa è successo in quella sala operatoria”. Choc in ospedale italiano. Muore a 49 anni durante una delicata operazione - ma mentre aspetta la cremazione - la famiglia riceve una lettera anonima che spiega tutto : “Non ci possiamo credere” : Una morte che in un primo momento sembrava soltanto una terribile fatalità, poi una lettera anonima arrivata alla famiglia della vittima, su carta intestata dell’ospedale Brotzu e tutto si riapre. Ma partiamo con ordine, il protagonista di questa assurda vicenda è Davide Colizzi, 49 anni di Maracalagonis – in provincia di Cagliari – morto lo scorso 24 maggio a distanza di tre giorni da un intervento chirurgico alla valvola ...

La figlia Muore a 24 anni per un tumore : il padre trasforma la sua tesi in un libro : Il libro Sarà presentato a Fano, alla Fondazione Cassa di Risparmio, da Marco Pirozzi , il padre, e Marina Magini , sua compagna nonché medico legale. Quello che Francesca voleva spiegare è che ...

“Per fortuna sei morta!”. Muore a 80 anni - il necrologio choc della sua famiglia. Un annuncio su un giornale locale pieno di parole contro la donna. Giudicate voi : Esistono storie terribili ma che finiscono con un lieto fine. E poi ci sono vicende che iniziano in immerse vasche di felicità ma che terminano nel peggiore dei modi. Una di queste è la storia della famiglia Dehmlow . Insomma, parliamoci chiaro, come in tutte le storie, anche in tutte le famiglie si hanno alti e bassi, ma in genere, se c’è un elemento che è amato (quasi da tutti) sono le vecchie e anziane nonne, in genere delizia assoluta ...

Bologna - Muore a 30 anni per mix di alcol e droga/ Ultime notizie - "ho un attacco d'asma" - fermato un amico : Bologna, muore a 30 anni per mix di alcol e droga: la tragica scomparsa di un ragazzo di Frosinone, che al Pronto Soccorso ha dichiarato di avere un attacco d'asma, caccia al pusher(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:59:00 GMT)

Muore nel sonno a 33 anni - lo trovano i genitori : Pontedera, 3 giugno 2018 - Era nel suo letto, privo di vita. Se n'è andato nel sonno a soli 33 anni, Riccardo Marcacci , molto conosciuto in città: lavorava nell'omonimo bar di famiglia al Villaggio ...

Dipendente della Cerutti Muore a 59 anni : Si svolgeranno martedì, nella chiesa del Billiemme, i funerali di Aldo Mastronardi, Dipendente della Cerutti morto a soli 59 anni. L'uomo, abruzzese di origine e da tempo residente a Vercelli con la ...

Incidente mortale : Muore centauro di 34 anni : Un giovane centauro di 34 anni ieri mattina è morto dopo un Incidente stradale avvenuto in località di Sassello

Tragedia sul Gran Sasso - Giuseppina Muore a 31 anni scivolando da una roccia : Giuseppina è morta dopo essere precipitata nella castata del Fosso della Cavata a 1700 metri di altitudine. scivolando da un costone di roccia che stava percorrendo, la ragazza è piombata a terra dopo un volo di 10 metri e nonostante i soccorsi siano stati immediatamente allertati dall'amico che era con lei, per la 31enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

A 13 anni Muore di tumore e dona gli organi : salverà 15 vite : Charlotte Mitchell è morta a soli 13 anni per un tumore al cervello, ma 15 persone potranno vivere grazie ai suoi organi. Il male l'ha consumata in appena sei mesi. Charlotte era affetta da una forma...

Inghilterra - Muore calciatore di 18 anni del Mansfield - League Two - : Nel mese precedente 4 decessi nel mondo del calcio, tra cui quello che ha sconvolto il calcio italiano di Davide Astori, capitano della Fiorentina .

Treviso - schianto tra auto in un incrocio : nonna Muore - gravissima la nipotina di 3 anni : Il grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di giovedì in via Postioma a Ponzano Veneto, nella provincia di Treviso. Coinvolte tre auto. Su una di queste, una Opel Corsa, viaggiavano una donna di 65 anni, che ha perso la vita, e la sua nipotina di 3 anni, ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Charlotte Muore a 13 anni di tumore al cervello ma dona gli organi e salva 15 persone : Charlotte Mitchell è morta a 13 anni per una forma aggressiva di tumore al cervello dopo 6 settimane dalla diagnosi. Ha però deciso di donare i suoi organi e tessuti, salvando altre 15 persone. Il dolore della mamma: "Era gentile e generosa, e lo è stata fino alla fine. Il suo gesto allevia il nostro dolore".Continua a leggere

Cina - il castello gonfiabile viene spazzato via dal vento : bimbo di 6 anni Muore : Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno del castello gonfiabile che si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere