Motomondiale | per Marquez test a Zeltweg con la Red Bull di Formula 1

Pronto il piano di sicurezza per il Motomondiale Video : Al lavoro l'organizzazione del Gran premio d'Italia di motociclismo, in programma da venerdì 1 a domenica 3 giugno sul circuito, famoso in tutto il mondo, del Mugelllo. Si sono gia' tenuti diversi comitati per l'ordine pubblico e la viabilita' alla Prefettura di Firenze, per fare il punto della situazione [Video]. Si tratta di un evento di notevole spessore. Fra i temi in primo piano, la sicurezza degli appassionati che assisteranno alla ...

