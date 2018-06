MotoGP | ufficiale il divorzio tra la Honda e Daniel Pedrosa Jorge Lorenzo tra i

oasport

: #UltimOra ? Ufficiale il divorzio a fine stagione ?? tra @26_DaniPedrosa e @HRC_MotoGP ???????? #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : #UltimOra ? Ufficiale il divorzio a fine stagione ?? tra @26_DaniPedrosa e @HRC_MotoGP ???????? #SkyMotori #MotoGP - maxbiaggi : Buongiorno dal Mugello ragazzi! Ieri primi giri sulla Moto-E ! A proposito di questo, oggi alle17.50 sulla pagina u… - infoitsport : MotoGP UFFICIALE: HRC e Dani Pedrosa si separano a fine stagione -

(Di martedì 5 giugno 2018) “Voglio ringraziare Hrc per tutti questi anni di grandi successi, sono cresciuto non solo come pilota ma anche come uomo insieme a loro. Conserverò sempre Hrc nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare. Grazie, Hrc“. E così come avevamo preannunciato qualche ora prima, è arrivata la conferma:e lasi separano. E’ stato lo stesso pilota iberico ad ufficializzarlo attraverso una nota. E cosi, il connubio che era iniziato nella classe regina 12 anni fa termina qui, tenendo conto anche dei titoli mondiali in 125cc ed in 250cc. Un matrimonio finito per via dei risultati non esaltanti dell’iberico negli ultimi tempi. Le domande sono due: 1) che cosa farà ha la squadra nipponica? 2) che cosa farà? Rispondendo al primo quesito, il nome caldo potrebbe essere quello di...