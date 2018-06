MotoGp | Marquez si stende nella ghiaia | il Mugello esplode di… felicità VIDEO INEDITO

MotoGp - Marquez in pista con la F1! Ecco le prime immagini : Marc Marquez prova la Formula 1. È iniziato a Zeltweg l'atteso test del campione del mondo della MotoGP organizzato dalla Red Bull. Domani toccherà al nostro Antonio Cairoli, iridato della MXGP. Ecco le prime immagini di Marquez in azione. Marc Marquez in azione a Zeltweg Seguiranno ...

MotoGp - Petrucci torna sul contatto con Marquez : “se lo avessi spinto fuori io - sarei stato penalizzato” : Danilo Petrucci ha parlato del contatto con Marquez avvenuto nelle fasi iniziali del Gp del Mugello, sottolineando come le cose sarebbero andate diversamente a parti invertite Danilo Petrucci non ci sta e, a distanza di quasi due giorni dal Gp del Mugello, torna a soffermarsi sul contatto avvenuto in avvio di gara con Marc Marquez. Una comportamento, quello dello spagnolo, che ha rovinato la gara del pilota della Pramac, costretto ad una ...

MotoGp – La Honda ‘scarica’ Pedrosa - si apre un clamoroso scenario : Lorenzo nuovo compagno di Marquez? : Dopo il Mugello la Honda ha comunicato a Pedrosa la sua decisione di non continuare il rapporto di collaborazione dopo la stagione 2018: il mercato piloti si fa sempre più interessante Il mercato piloti della MotoGp se, da una parte rovina la stagione in corso, dall’altra regala un pizzico di adrenalina in più, tra colpi di scena e ingaggi stellari. Nelle ultime ore non si fa altro che parlare delle parole di Jorge Lorenzo dopo la sua ...

MotoGp – La Ducati è una furia dopo il Mugello - Ciabatti duro contro Marquez e la Direzione Gara : “se fosse successo con Valentino…” : Paolo Ciabatti non accetta il comportamento della Direzione Gara durante la Gara del Mugello: il direttore sportivo Ducati senza peli sulla lingua-- La Gara del Mugello ha regalato tante emozioni, gioie e delusioni. In Casa Ducati è festa per la doppietta rossa e per la prima vittoria di Jorge Lorenzo, seguito sul podio da Andrea Dovizioso che ha guadagnato punti preziosi su Marc Marquez in classifica, ma rimane un po’ di amaro in bocca per il ...

MotoGp - Ducati. Ciabatti : 'Marquez usa gli altri piloti come sponde' : Paolo Ciabatti ha affrontato anche il tema Marquez: il campione del mondo, poco dopo la partenza della gara del Mugello, ha toccato Danilo Petrucci. Lo spagnolo ha rallentato il pilota italiano e a ...

MotoGp - Mondiale riaperto… solo in apparenza. Tutto è nelle mani di Marc Marquez : Mondiale MotoGP riaperto dopo il Mugello. È questa la sensazione dopo il GP d’Italia che ha visto Marc Marquez cadere e trovare il secondo zero della stagione. Lo spagnolo non è andato a punti ed ha così prestato il fianco ai rivali, che ne hanno ovviamente approfittato. Il campione del Mondo in carica ha ora 23 punti di vantaggio sul primo inseguitore, Valentino Rossi. Un bottino comunque consistente, ma considerando come arrivava al ...

MotoGp Italia - Petrucci : «I commissari dovrebbero fare qualcosa contro Marquez» : SCARPERIA - È stato per lunghi tratti in lizza per il podio Danilo Petrucci, ma poi si è dovuto accontentare della sesta piazza. Il pilota ternano però ha avuto qualcosa da dire sul comportamento di ...

MotoGp Italia - Marquez : «È curioso festeggiare per la caduta di un pilota» : SCARPERIA - Per Marc Marquez la gara del Mugello è stata sicuramente negativa sotto ogni punto di vista. Il pilota di Cervera al termine del weekend è tornato a parlare dell'accoglienza riservatagli ...

MotoGp Italia - Petrucci : «Marquez avrebbe dovuto essere punito» : SCARPERIA - Danilo Petrucci è stato per lunghi tratti in lizza per il podio ma poi si è dovuto accontentare della sesta piazza. Il pilota ternano però ha avuto qualcosa da dire sul comportamento di ...

MotoGp Italia - Marquez : «I fischi? È triste - ma è una cosa che mi aspettavo» : SCARPERIA - La gara del Mugello per Marc Marquez è stata sicuramente negativa sotto ogni punto di vista. Il pilota di Cervera al termine del weekend è tornato a parlare dell'accoglienza riservatagli ...

MotoGp – Fischi al Mugello per Marquez - lo spagnolo velenoso contro il pubblico : “Invece di pensare a Pirro…” : Marc Marquez non le ha mandate a dire al pubblico del Mugello, che lo ha Fischiato nel corso dell’intero week-end Non corre buon sangue tra Marc Marquez e i tifosi italiani, che non hanno perso l’occasione per Fischiare il pilota spagnolo nel corso del week-end del Mugello. Una situazione incresciosa che non è passata inosservata agli occhi del campione del mondo, il quale ha tenuto tutto dentro per i tre giorni in pista per poi ...

MotoGp – Le lacrime di Lorenzo e il contatto di Marquez a Petrucci - Domenicali ci va giù pesante : “Marc non deve permettersi…” : Claudio Domenicali non le manda a dire a Marc Marquez, l’a.d. Ducati senza peli sulla lingua! E sulla vittoria di Lorenzo al Mugello… Grande festa ieri in casa Ducati per la splendida doppietta del Mugello. Davanti al pubblico italiano, Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici Gp, dopo un lungo periodo di fatiche, richieste e sacrifici. Nonostante le delusioni e le tante chiacchiere riguardanti il suo ...

MotoGp – Valentino Rossi - la caduta di Marquez e la lotta per il titolo : “Marc? Qualche curva prima avevo rischiato di stendermi” : Valentino Rossi commenta la caduta di Marc Marquez al Mugello e la vittoria di Lorenzo al Gp d’Italia. Il Dottore ammette poi di non sentirsi il rivale numero 1 di Marquez per la lotta al titolo Mondiale Un terzo posto che vale quasi una vittoria, per i tifosi italiani, quello di Valentino Rossi al Mugello. Tutta l’Italia in festa oggi, per la doppietta Ducati e il podio di Dovizioso e Rossi davanti al pubblico di casa. Il Gp ...

MotoGp – Marquez - la caduta al Mugello e la vittoria di Lorenzo : “tutti si sono lamentati delle gomme - Jorge? Ha chiuso la bocca a tanti” : Il commento di Marc Marquez dopo una deludente gara al Mugello, rovinata da una caduta al quinto giro: le parole dello spagnolo al termine del Gp d’Italia Giornata deludente per Marc Marquez al Mugello: proprio davanti al pubblico del suo ‘nemico’ numero 1, lo spagnolo della Honda è crollato. Prima o poi, probabilmente, sarebbe dovuto accadere: Marquez, al Mugello, non è riuscito in uno dei suoi miracolosi salvataggi, finendo ...