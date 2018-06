MotoGP | Marc Marquez | “Curioso festeggiare più la caduta di un pilota che la vittoria di

F1 - Marc Marquez in pista a Zeltweg : il campione del mondo della MotoGP al volante di una Red Bull del 2014 : Come era stato preannunciato qualche settimana fa , oggi ha avuto inizio l'avventura di Marc Marquez al volante di una vettura di Formula Uno. Il campione del mondo della MotoGP si è esibito quest'oggi a Zeltweg , Austria, , in un test organizzato dalla Red Bull a bordo della monoposto 2014, motorizzata Honda, con livrea della Toro Rosso. Come riporta ...

MotoGP - Mondiale riaperto… solo in apparenza. Tutto è nelle mani di Marc Marquez : Mondiale MotoGP riaperto dopo il Mugello. È questa la sensazione dopo il GP d’Italia che ha visto Marc Marquez cadere e trovare il secondo zero della stagione. Lo spagnolo non è andato a punti ed ha così prestato il fianco ai rivali, che ne hanno ovviamente approfittato. Il campione del Mondo in carica ha ora 23 punti di vantaggio sul primo inseguitore, Valentino Rossi. Un bottino comunque consistente, ma considerando come arrivava al ...

MotoGP – Le lacrime di Lorenzo e il contatto di Marquez a Petrucci - Domenicali ci va giù pesante : “Marc non deve permettersi…” : Claudio Domenicali non le manda a dire a Marc Marquez, l’a.d. Ducati senza peli sulla lingua! E sulla vittoria di Lorenzo al Mugello… Grande festa ieri in casa Ducati per la splendida doppietta del Mugello. Davanti al pubblico italiano, Jorge Lorenzo ha trovato la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici Gp, dopo un lungo periodo di fatiche, richieste e sacrifici. Nonostante le delusioni e le tante chiacchiere riguardanti il suo ...

MotoGP – Valentino Rossi - la caduta di Marquez e la lotta per il titolo : “Marc? Qualche curva prima avevo rischiato di stendermi” : Valentino Rossi commenta la caduta di Marc Marquez al Mugello e la vittoria di Lorenzo al Gp d’Italia. Il Dottore ammette poi di non sentirsi il rivale numero 1 di Marquez per la lotta al titolo Mondiale Un terzo posto che vale quasi una vittoria, per i tifosi italiani, quello di Valentino Rossi al Mugello. Tutta l’Italia in festa oggi, per la doppietta Ducati e il podio di Dovizioso e Rossi davanti al pubblico di casa. Il Gp ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 dopo il Mugello : Marc Marquez al comando - Valentino Rossi a 23 punti! Dovizioso quarto : Marc Marquez rimane in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018 anche al termine del GP d’Italia. La sesta tappa non ha sorriso allo spagnolo della Honda che è caduto e ha chiuso in 16esima posizione, fuori dalla zona punti, ma la leadership è sempre tra le sue mani. Valentino Rossi, grazie al terzo posto ottenuto al Mugello, sale in seconda posizione a 23 lunghezze di distacco dal Campione del Mondo. Andrea Dovizioso è quarto a 29 ...

MotoGP Mugello - Ducati di un altro pianeta ma Valentino Rossi approfitta della caduta di Marc Marquez - la classifica : 1/21 Costanza Benvenuti/LaPresse ...

MotoGP – Rossi - la scia di Marquez e i commenti sull’età : “Marc? Lui me lo ha fatto tempo fa! A chi mi dà del bollito..” : Valentino Rossi, il gusto di assaporare tutto il giro di rientro dopo la pole position al Mugello e quell’inseguimento a Marquez durante le qualifiche del Gp d’Italia Un sabato da favola, al Mugello, per Valentino Rossi. Grande festa per la pole position del Dottore, che domani partirà dalla prima casella in griglia di partenza al Gp d’Italia. Il 9 volte campione del mondo ha raggiunto un traguardo storico, conquistando la sua ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Marc Marquez il migliore delle prove libere 3. Valentino Rossi in terza piazza - Dovizioso 10° - sorprende Morbidelli (8°) : E’ Marc Marquez il migliore in sella alla Honda delle prove libere 3 del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2018 di MotoGP. 1’46″439 per lo spagnolo quest’oggi, che gli ha permesso di salire in vetta all’ordine combinato dei tempi, confermando il grande feeling con la sua Honda. Alle sue spalle Andrea Iannone (1’46″735), che quest’oggi non ha migliorato il suo crono, mettendo in luce, ...

MotoGP - GP Italia 2018 : risultati e classifica combinata. Marc Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi terzo - Dovizioso ultimo dei qualificati in Q2 : Marc Marquez si conferma il più veloce nel corso del turno delle prove libere 3, conquistando il miglior tempo della classifica combinata, in sella alla Honda. Andrea Iannone (Suzuki) è secondo mentre un brillante Valentino Rossi centra la terza piazza, grazie ad un ottimo time-attack quest’oggi. Andrea Dovizioso strappa l’ultimo crono utile per essere parte della Q2 mentre sorprende Franco Morbidelli in ottava piazza ed in grande ...

MotoGP – WhatsApp - il futuro e lo scontro tra Puccio e Marquez! Valentino Rossi sincero : “tra me e Marc una storia mai risolta” : Valentino Rossi parla in una lunga intervista della sua vita dentro e fuori dalle piste del Motomondiale, il pilota di Tavullia confessa i suoi hobby ed alcuni suoi piccoli segreti Valentino Rossi si confessa in una lunga intervista a Sky MotoGp. Dalle sue vittorie passate, passando per il confronto con Marc Marquez, fino al futuro al fianco di Jorge Lorenzo (?): il pilota di Tavullia a cuore aperto nello scambio di battute con il giornalista ...

MotoGP - Marc Marquez sfida : “non ho paura dei tifosi italiani” : Si avvicina il nuovo appuntamenti di MotoGp, si corre il gran premio del Mugello. Tanti i tifosi italiani ma Marc Marquez non teme nessuno: “Temo l’ambiente ostile e i tanti tifosi di Rossi? Per nulla. Mi metto i tappi nelle orecchie, il casco e via! In pista si sente molto poco l’ambiente circostante”, sono le parole riportate da Marca. Sulla gara: “Il Mugello mi piace, andrò lì a divertirmi, spero di avere un buon ...

MotoGP - GP Italia 2018 : tutti a caccia di Marc Marquez. Al Mugello serve un cambio di rotta ad Andrea Dovizioso : Vigilia del GP d’Italia che scatterà domani con le prime prove libere al Mugello. Un appuntamento come sempre atteso da migliaia di appassionati pronti a colorare le tribune del circuito toscano e a sostenere i piloti Italiani, i quali, però, dovranno vedersela col solito Marc Marquez. Inevitabile che sia lui il favorito e non tanto (o meglio non solo) perché è il leader del Mondiale. Lo spagnolo sbarca in Italia da protagonista ...

MotoGP - GP Mugello 2018. Marc Marquez : 'Restare con i piedi per terra' : I piloti HRC arrivano al Mugello in condizioni molto diverse, con Marc Marquez da leader del Mondiale e Pedrosa addirittura decimo. Il 6 volte campione del Mondo ha vinto in Italia in tutte le classi: ...