MotoGp | Lorenzo in sella alla Honda dal 2019

MotoGp : Jorge Lorenzo firma un contratto biennale con la Honda. Dal 2019 sarà compagno di squadra di Marc Marquez! : La suggestione è diventata realtà. Dopo l’addio confermato di Daniel Pedrosa, secondo quanto rivelato da Sky Sport, Jorge Lorenzo prenderà il posto di Dani sulla Honda e diventerà compagno di squadra del campione del mondo in carica di MotoGP Marc Marquez. Una sfida davvero impegnativa per Jorge che ha deciso di confrontarsi con Marc, “nel suo giardino“. Domenica, al termine del vittorioso GP d’Italia, il cinque volte ...

MotoGp : ufficiale il divorzio tra la Honda e Daniel Pedrosa. Jorge Lorenzo tra i pretendenti : “Voglio ringraziare Hrc per tutti questi anni di grandi successi, sono cresciuto non solo come pilota ma anche come uomo insieme a loro. Conserverò sempre Hrc nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare. Grazie, Hrc“. E così come avevamo preannunciato qualche ora prima, è arrivata la conferma: Daniel Pedrosa e la Honda si separano. E’ stato lo stesso pilota ...

MotoGp - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...

MotoGp - divorzio Honda-Pedrosa. Ora Marquez aspetta Lorenzo : Si chiude un rapporto che durava da 18 anni: "Era arrivato il momento di cambiare". La Honda punta Lorenzo

MotoGp - la Honda studia il Dream Team Lorenzo-Marquez! Ufficiale l'addio di Pedrosa : ... la seconda squadra Yamaha potrebbe diventare il Team di Aspar Martinez, oggi con Ducati, che però al momento vaga nell'incertezza a causa dei problemi giudiziari in Spagna dell'ex campione del mondo ...

MotoGp : Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo : Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra la Honda e il pilota spagnolo Daniel Pedrosa. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa, pensando che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 ...

MotoGp – La Honda ‘scarica’ Pedrosa - si apre un clamoroso scenario : Lorenzo nuovo compagno di Marquez? : Dopo il Mugello la Honda ha comunicato a Pedrosa la sua decisione di non continuare il rapporto di collaborazione dopo la stagione 2018: il mercato piloti si fa sempre più interessante Il mercato piloti della MotoGp se, da una parte rovina la stagione in corso, dall’altra regala un pizzico di adrenalina in più, tra colpi di scena e ingaggi stellari. Nelle ultime ore non si fa altro che parlare delle parole di Jorge Lorenzo dopo la sua ...

MotoGp – Valentino Rossi sul mercato piloti : “Lorenzo e Iannone stanno mettendo in difficoltà i loro team manager” : Il mercato piloti di MotoGp, in questo 2018, sta regalando grandi sorprese e colpi di scena. Dopo le conferme di Rossi, Vinales e Marquez, è stato il team Ducati a far parlare molto di sè, prima per il travagliato rinnovo di Dovizioso e successivamente per la rottura con Lorenzo. Anche il rapporto tra Iannone e Suzuki è uno dei temi più caldi del momento. In tanti però, si domandano se sia giusto parlare di contratti nel corso della stagione e ...

MotoGp - Dall’Igna saluta Lorenzo : “difficile trovare un accordo - è tempo di definire la squadra del 2019” : Gigi Dall’Igna è tornato a parlare del futuro di Jorge Lorenzo, sottolineando come sia alquanto complicato trovare un accordo con lui per il rinnovo Ieri le aperture circa una remota possibilità di convincere Lorenzo a rimanere in Ducati, oggi la chiusura a doppia mandata di Gigi Dall’Igna che spegne le residue speranze di vedere lo spagnolo ancora in rosso. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Intervenuto a Radio Sportiva, il General ...

MotoGp - Gigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo? Le porte non sono chiuse in Ducati. Il problema non era solo il serbatoio…” : Il caso Jorge Lorenzo tiene banco dopo la vittoria del maiorchino al Mugello. Lo spagnolo ha trionfato nel GP d’Italia, conquistando il primo successo con la Ducati, ma il matrimonio dell’ex Campione del Mondo con la Rossa sembra ormai agli sgoccioli. Il pilota sembra aver già chiuso le porte a un possibile rinnovo, stando alle dichiarazioni rilasciate ieri al termine della corsa, ma il discorso non sembra ancora essere chiuso per i ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sbagliato cominciare il mercato a inizio stagione. Lorenzo e Iannone? Forti da quando hanno rischiato il posto…” : Si sono disputate appena sei gare nel Mondiale MotoGP, siamo soltanto a inizio giugno e non siamo ancora arrivati a metà del campionato eppure le trattative di mercato sono ampiamente avviate in vista del pRossimo anno. Jorge Lorenzo e Andrea Iannone dovrebbero lasciare Ducati e Suzuki ad esempio, i possibili movimenti e gli scambi di sella rischiano di essere molteplici e questo caos non sembra essere particolarmente gradito a Valentino Rossi ...

