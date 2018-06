MotoGP | la Honda studia il Dream Team Lorenzo-Marquez! Ufficiale l' addio di Pedrosa

MotoGP Honda - Marquez in pista per provare una F1 : TORINO 'Non posso più aspettare! Domani proveremo una F1!'. Così scriveva ieri sul suo profilo Twitter Marc Marquez, che oggi è volato al Red Bull Ring per un test con Toro Rosso, nel corso di una ...

MotoGP : Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo : Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra la Honda e il pilota spagnolo Daniel Pedrosa. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa, pensando che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 ...

Classifica MotoGP/ Mondiale Piloti - la Yamaha tallona la Honda - sale la Ducati. Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:02:00 GMT)

MotoGP - mercato piloti : Honda HRC pensa a Miller al posto di Pedrosa - ma lui avrebbe rifiutato : A pochi attimi dall'inizio del Gran Premio d'Italia , una notizia di mercato è piombata sulla griglia di partenza del Mugello. Si tratta di un'indiscrezione al momento, ma la Honda HRC avrebbe ...

MotoGP - Honda a caccia del sostituto di Pedrosa : il team giapponese tenta lo scippo in casa Ducati : La Honda avrebbe provato a strappare Jack Miller alla Ducati, ricevendo però il no del pilota che ha trovato la sua giusta dimensione Il tempo stringe, i posti a disposizione scarseggiano e la griglia comincia a diventare sempre più stretta. Con l’ingaggio (ancora non ufficiale) di Mir da parte della Suzuki, le squadre hanno quasi tutte definito la propria line-up, alcune però sono a caccia del colpo finale in vista della prossima ...

Jonathan Rea verso Honda Repsol in MotoGP? : Jonathan Rea, attuale leader del mondiale e 3 volte campione Superbike, potrebbe approdare in MotoGP nel 2019 in sella alla Honda Repsol ufficiale al fianco di Marc Marquez dopo le due gare disputate ...

MotoGP - analisi prove libere GP Mugello 2018 : Andrea Iannone impressiona - la Ducati si lecca le ferite - bene la Yamaha - la Honda è solo Marquez : Il fatto che si possa parlare di quanto successo oggi al Mugello a livello di tempi e prestazioni è già di per sè una nota positiva di questo venerdì del Gran Premo d’Italia della MotoGP. L’incidente occorso a Michele Pirro (Ducati) poteva davvero stravolgere ogni ragionamento. La wild card del team di Borgo Panigale è andata a schiantarsi ad oltre 340 chilometri orari rovinando pesantemente sull’asfalto della curva San Donato. ...

MotoGP Honda - Pedrosa : «Il Mugello è una bella pista e mi piace» : TORINO - Spera di essersi lasciato la sfortuna alle spalle Dani Pedrosa, dopo l'infortunio e la caduta di Jerez. La gara del Mugello potrebbe essere l'occasione giusta per ottenere finalmente un ...

MotoGP Honda - Puig : «Zarco mi ha deluso» : TORINO - Nella settimana di stop della corse sono le questioni di mercato a tenere banco. Protagonisti di un botta risposta a distanza sono Johann Zarco e Alberto Puig. Il pilota della Yamaha ...

MotoGP Honda - Pedrosa : «Abbiamo recuperato da un brutto fine settimana» : ROMA - Dopo un inizio stagione in salita, Dani Pedrosa può dirsi soddisfatto di come è andato il Gran Premio di Francia, visto che ha tagliato il traguardo quinto e senza ulteriori incidenti. Pedrosa ...

MotoGP Honda - Pedrosa : «È stata una gara positiva» : TORINO - Dani Pedrosa, dopo un inizio stagione in salita, può dirsi soddisfatto di come è andato il Gran Premio di Francia, visto che ha tagliato il traguardo quinto e senza ulteriori incidenti. ...

Moto2 - il messaggio di Joan Mir per Honda e Suzuki : 'Sono pronto per la MotoGP' : Joan Mir è il pilota del momento , non tanto per il primo podio in carriera conquistato in Moto2 ma per l'interesse mostrato da alcuni top team della MotoGP. Il pilota spagnolo ha un precontratto con ...