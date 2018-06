MotoGp – La Ducati è una furia dopo il Mugello | Ciabatti duro contro Marquez e la

MotoGp - Ducati. Ciabatti : 'Marquez usa gli altri piloti come sponde' : Paolo Ciabatti ha affrontato anche il tema Marquez: il campione del mondo, poco dopo la partenza della gara del Mugello, ha toccato Danilo Petrucci. Lo spagnolo ha rallentato il pilota italiano e a ...

MotoGp - Gigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo? Le porte non sono chiuse in Ducati. Il problema non era solo il serbatoio…” : Il caso Jorge Lorenzo tiene banco dopo la vittoria del maiorchino al Mugello. Lo spagnolo ha trionfato nel GP d’Italia, conquistando il primo successo con la Ducati, ma il matrimonio dell’ex Campione del Mondo con la Rossa sembra ormai agli sgoccioli. Il pilota sembra aver già chiuso le porte a un possibile rinnovo, stando alle dichiarazioni rilasciate ieri al termine della corsa, ma il discorso non sembra ancora essere chiuso per i ...

MotoGp 2018 - Jorge Lorenzo-Ducati : chi ha ragione? : Lorenzo vince, finalmente con la Ducati, Lorenzo ne annuncia la separazione . Le modalità sono terribili per ogni canone diplomatico. Quando l'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, ...

MotoGp : Jorge Lorenzo-Ducati - una storia ai titoli di coda. Di chi sono le maggiori responsabilità? : “È già troppo tardi, e non è che oggi ho vinto perché correvo senza pressione. Se mi avessero dato questi pezzi sei mesi fa, i risultati sarebbero arrivati molto prima. Gigi (Dall’Igna, ndr) ha creduto in me, ma forse non al 100% e anche un po’ troppo tardi: se avesse creduto in me un po’ prima, magari sarei potuto restare in Ducati“. Con queste parole, a domanda diretta circa il suo futuro, Jorge Lorenzo ha risposto. Il trionfatore ...

MotoGp - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo - la risposta del fuoriclasse. Ducati : ora che succede? : Ha un sapore molto particolare la 55esima vittoria in carriera di Jorge Lorenzo. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi e settimane e gli attriti con la Ducati, il maiorchino ha ottenuto quest’oggi, sul circuito del Mugello (Italia), la sua prima vittoria in sella alla Rossa, ponendo il settimo sigillo personale sul tracciato toscano. La sentiva in modo particolare questa corsa Jorge e le lacrime sotto il casco, al termine della stessa, ...

MotoGp - Lorenzo e l addio nel giorno più bello La Ducati non ha creduto in me' : MUGELLO - 'Io sono un campione', diceva l'altro giorno per rispondere a Claudio Domenicali , 'Jorge è un grande pilota ma non è riuscito a trarre il meglio dalla nostra moto', le parole dell'ad Ducati,...

MotoGp - Lorenzo boom al Mugello : “la Ducati non mi ha creduto - adesso è troppo tardi per il rinnovo” : Jorge Lorenzo ha confermato dopo la vittoria al Mugello che lascerà la Ducati, tra sette giorni il maiorchino svelerà la sua prossima destinazione Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Una ...

MotoGp – Lorenzo-Ducati - dopo la vittoria al Mugello cambia tutto? Domenicali sicuro : “non c’è niente di deciso!” : Jorge Lorenzo-Ducati: il matrimonio potrebbe rimanere in piedi. dopo la vittoria del maiorchino al Mugello le porte rimangono aperte Una doppietta Ducati speciale che fa sognare il team di Borgo Panigale. Al Mugello la festa è… rossa, grazie alla vittoria di Jorge Lorenzo e al secondo posto di Andrea Dovizioso, seguito sul podio da Valentino Rossi. Il maiorchino della Ducati è riuscito a trovare la sua prima vittoria in sella alla ...

MotoGp - doppietta Ducati al Mugello : Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGP del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la gara, ...

MotoGp - doppietta Ducati al Mugello : vince Lorenzo davanti a Dovizoso. Rossi terzo - Marquez scivola e resta a secco : Mugello - Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGp del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la ...

MotoGp Mugello - Ducati di un altro pianeta ma Valentino Rossi approfitta della caduta di Marc Marquez - la classifica : 1/21 Costanza Benvenuti/LaPresse ...

MotoGp - Che sorpresa ai box Ducati - Pirro torna al Mugello col sorriso : 'sono diventato più famoso per la caduta che non per tutto il resto'... : Michele Pirro ai box Ducati per assistere al Gp d'Italia dal vivo: dopo la dimissione dall'ospedale di Firenze il Ducatista è subito tornato sulla pista del Mugello tutto pronto al Mugello per il Gp d'...