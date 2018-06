MotoGP | Jorge Lorenzo firma un contratto biennale con la Honda Dal 2019 sarà compagno di

MotoGP - clamoroso colpo di scena nel mercato piloti : Jorge Lorenzo ha firmato per la Honda : Jorge Lorenzo ha firmato un contratto biennale con la Honda, lo spagnolo affiancherà Marc Marquez per le prossime due stagioni Tutto in poche ore, prima l’addio ufficiale con Dani Pedrosa e poi la firma con Jorge Lorenzo. clamoroso colpo di scena nel mercato piloti, la Honda infatti ha messo le mani sul maiorchino, facendogli firmare un contratto biennale da circa quattro milioni a stagione. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Trattativa ...

MotoGP : ufficiale il divorzio tra la Honda e Daniel Pedrosa. Jorge Lorenzo tra i pretendenti : “Voglio ringraziare Hrc per tutti questi anni di grandi successi, sono cresciuto non solo come pilota ma anche come uomo insieme a loro. Conserverò sempre Hrc nei miei ricordi e nel mio cuore. Nella vita abbiamo tutti bisogno di nuove sfide e sento che è ora di cambiare. Grazie, Hrc“. E così come avevamo preannunciato qualche ora prima, è arrivata la conferma: Daniel Pedrosa e la Honda si separano. E’ stato lo stesso pilota ...

MotoGP : Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo : Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra la Honda e il pilota spagnolo Daniel Pedrosa. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa, pensando che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 ...

MotoGP - Gigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo? Le porte non sono chiuse in Ducati. Il problema non era solo il serbatoio…” : Il caso Jorge Lorenzo tiene banco dopo la vittoria del maiorchino al Mugello. Lo spagnolo ha trionfato nel GP d’Italia, conquistando il primo successo con la Ducati, ma il matrimonio dell’ex Campione del Mondo con la Rossa sembra ormai agli sgoccioli. Il pilota sembra aver già chiuso le porte a un possibile rinnovo, stando alle dichiarazioni rilasciate ieri al termine della corsa, ma il discorso non sembra ancora essere chiuso per i ...

MotoGP 2018 - Jorge Lorenzo-Ducati : chi ha ragione? : Lorenzo vince, finalmente con la Ducati, Lorenzo ne annuncia la separazione . Le modalità sono terribili per ogni canone diplomatico. Quando l'amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali, ...

MotoGP : Jorge Lorenzo-Ducati - una storia ai titoli di coda. Di chi sono le maggiori responsabilità? : “È già troppo tardi, e non è che oggi ho vinto perché correvo senza pressione. Se mi avessero dato questi pezzi sei mesi fa, i risultati sarebbero arrivati molto prima. Gigi (Dall’Igna, ndr) ha creduto in me, ma forse non al 100% e anche un po’ troppo tardi: se avesse creduto in me un po’ prima, magari sarei potuto restare in Ducati“. Con queste parole, a domanda diretta circa il suo futuro, Jorge Lorenzo ha risposto. Il trionfatore ...

MotoGP - spettacolo al Mugello : oltre novantamila spettatori ad assistere alla vittoria di Jorge Lorenzo : Sono oltre novantamila gli spettatori accorsi oggi al Mugello per assistere al Gp d’Italia, numero che sale a 150.129 se si considera l’intero week-end Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. Una prestazione pazzesca ...

MotoGP – Marquez - la caduta al Mugello e la vittoria di Lorenzo : “tutti si sono lamentati delle gomme - Jorge? Ha chiuso la bocca a tanti” : Il commento di Marc Marquez dopo una deludente gara al Mugello, rovinata da una caduta al quinto giro: le parole dello spagnolo al termine del Gp d’Italia Giornata deludente per Marc Marquez al Mugello: proprio davanti al pubblico del suo ‘nemico’ numero 1, lo spagnolo della Honda è crollato. Prima o poi, probabilmente, sarebbe dovuto accadere: Marquez, al Mugello, non è riuscito in uno dei suoi miracolosi salvataggi, finendo ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo - la risposta del fuoriclasse. Ducati : ora che succede? : Ha un sapore molto particolare la 55esima vittoria in carriera di Jorge Lorenzo. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi e settimane e gli attriti con la Ducati, il maiorchino ha ottenuto quest’oggi, sul circuito del Mugello (Italia), la sua prima vittoria in sella alla Rossa, ponendo il settimo sigillo personale sul tracciato toscano. La sentiva in modo particolare questa corsa Jorge e le lacrime sotto il casco, al termine della stessa, ...

Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia al Mugello/ MotoGP - “Speciale trionfare qui - contratto? Ormai è tardi…” : Motogp, Jorge Lorenzo: “Le modifiche sulla Ducati funzionano, nessuna vendetta, correrò per altri 2 anni". Ottimo secondo posto per il pilota spagnolo dopo le prove al Mugello(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:07:00 GMT)

VIDEO MotoGP - GP Italia 2018 : gli highlights della gara del Mugello. Assolo di Jorge Lorenzo - Dovizioso e Valentino Rossi sul podio : La gara del Mugello non ha deluso le aspettative della vigilia, il GP d’Italia 2018 ha regalato grandi emozioni per la gioia dei tanti appassionati accorsi presso il circuito toscano. Valentino Rossi scattava dalla pole position e ha conquistato un prezioso terzo posto nella gara vinta da uno scatenato Jorge Lorenzo, al primo successo in sella alla Ducati. Ottima seconda piazza per Andrea Dovizioso che prova ad approfittare della caduta di ...

MotoGP - pagelle GP Mugello 2018 : Jorge Lorenzo stupisce - bene Dovizioso e Rossi - sparisce Vinales - Marquez dietro la lavagna : Si chiude un fine settimana del Gran Premio d’Italia del Motomondiale nel quale i colori italiani non sono stati in grado di centrare nemmeno una vittoria (l’anno scorso facemmo tre su tre) ma che ci ha comunque regalato grande spettacolo, colpi di scena, sorpresa, e cadute inaspettate. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle edizione Mugello ai protagonisti della gara della MotoGP con alcuni piloti che meritano voti altissimi, ...

MotoGP - Ordine d’arrivo GP Italia 2018 : risultato e classifica. Trionfo di Jorge Lorenzo davanti a Dovizioso ed a Valentino Rossi. Caduta per Marc Marquez (16°) : Trionfo Ducati al GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Jorge Lorenzo ottiene il primo successo con la Rossa a precedere il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso. Una gara autoritaria del maiorchino che, dopo le tante polemiche di questi mesi, torna sul gradino più alto del podio, dando una risposta ai propri detrattori. Terza posizione per Valentino Rossi (Yamaha), che ha la meglio al termine di un duello molto intenso ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo rinasce e domina al Mugello. 2° Dovizioso - Valentino Rossi sul podio. Cade Marquez : Mondiale riaperto : Lo spagnolo Jorge Lorenzo (Ducati) stupisce tutti e vince il Gran Premio d’Italia 2018 della MotoGP. Il cinque volte campione del mondo torna al successo (che gli mancava dai tempi della Yamaha) e “festeggia” a modo suo l’appiedamento ormai inevitabile da parte del team di Borgo Panigale. Il maiorchino al Mugello domina, senza mezzi termini e vince a modo suo. Scatta perfettamente, salta subito Valentino Rossi, prende la ...