MotoGp Honda | ufficiale l' addio di Pedrosa

MotoGp - Pedrosa lascia la Honda dopo 18 anni : ''Voglio nuove sfide'' : ... vicino al divorzio dalla Ducati, per affiancarlo dalla prossima stagione al campione del mondo Marc Marquez. Tags Argomenti: Honda MotoGp Protagonisti: dani Pedrosa © Riproduzione riservata 05 ...

MotoGp - Valentino Rossi : “I fischi a Marquez e Lorenzo? In Italia è così. Ducati ed Honda sono più veloci per il Mondiale” : Parlare dei fischi dei tifosi al Mugello (sede del sesto round del Mondiale 2018 di MotoGP), all’indirizzo degli avversari di Valentino Rossi, non è certo una novità. Spesso ci sono stati degli episodi incresciosi e sui social si è diffusa anche l’immagine di una “lapide” dedicata a Marc Marquez. Un qualcosa di squallido di cui si è tanto discusso. Quel che resta sono, dunque, i fischi agli indirizzo del ...

MotoGp Honda - Pedrosa lascerà il team a fine stagione : TORINO - La notizia circolava da un po', ma da oggi è ufficiale. Alla fine della stagione Dani Pedrosa lascerà il team MotoGp Repsol Honda. Il suo rinnovo è stato ritardato e la squadra ha preso in ...

MotoGp - le parole di Pedrosa dopo l’ufficialità dell’addio alla Honda : “è il momento di cambiare” : Dani Pedrosa ha espresso le proprie sensazioni direttamente sul sito ufficiale della Honda, team che lascerà dopo diciotto anni Si chiude dopo diciotto anni l’avventura di Dani Pedrosa alla Honda, un periodo lunghissimo che comprende tutte e tre le classi del Motomondiale. Al termine di questa stagione, però, questo capitolo si chiuderà definitivamente per lo spagnolo, come da decisione presa di comune accordo con la Casa giapponese. Una ...

MotoGp - divorzio Honda-Pedrosa. Ora Marquez aspetta Lorenzo : Si chiude un rapporto che durava da 18 anni: "Era arrivato il momento di cambiare". La Honda punta Lorenzo

MotoGp - ufficiale l’addio di Pedrosa alla Honda : adesso sarà “effetto domino” : MotoGp, il mercato piloti acceso dall’addio di Pedrosa che lascia ufficialmente la Honda e scatena il caos MotoGp, ufficiale l’addio di Pedrosa alla Honda. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata la notizia ufficiale dell’addio alla Honda. Pedrosa ai saluti dunque, ma tale notizia non sarà fine a sè stessa, dato che scatenerà un effetto domino sul mercato non indifferente. Ci si domanda infatti quale moto attenderà ...

MotoGp - la Honda studia il Dream Team Lorenzo-Marquez! Ufficiale l'addio di Pedrosa : ... la seconda squadra Yamaha potrebbe diventare il Team di Aspar Martinez, oggi con Ducati, che però al momento vaga nell'incertezza a causa dei problemi giudiziari in Spagna dell'ex campione del mondo ...

MotoGp Honda - Marquez in pista per provare una F1 : TORINO 'Non posso più aspettare! Domani proveremo una F1!'. Così scriveva ieri sul suo profilo Twitter Marc Marquez, che oggi è volato al Red Bull Ring per un test con Toro Rosso, nel corso di una ...

MotoGp : Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo : Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra la Honda e il pilota spagnolo Daniel Pedrosa. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa, pensando che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 ...

MotoGp – La Honda ‘scarica’ Pedrosa - si apre un clamoroso scenario : Lorenzo nuovo compagno di Marquez? : Dopo il Mugello la Honda ha comunicato a Pedrosa la sua decisione di non continuare il rapporto di collaborazione dopo la stagione 2018: il mercato piloti si fa sempre più interessante Il mercato piloti della MotoGp se, da una parte rovina la stagione in corso, dall’altra regala un pizzico di adrenalina in più, tra colpi di scena e ingaggi stellari. Nelle ultime ore non si fa altro che parlare delle parole di Jorge Lorenzo dopo la sua ...

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - la Yamaha tallona la Honda - sale la Ducati. Gp Italia 2018 (Mugello) : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti dopo il Gp Italia 2018 al Mugello. Vince Jorge Lorenzo, Marquez cade e non prende punti: ne approfittano tutti, Valentino Rossi diventa secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:02:00 GMT)

MotoGp - mercato piloti : Honda HRC pensa a Miller al posto di Pedrosa - ma lui avrebbe rifiutato : A pochi attimi dall'inizio del Gran Premio d'Italia , una notizia di mercato è piombata sulla griglia di partenza del Mugello. Si tratta di un'indiscrezione al momento, ma la Honda HRC avrebbe ...

MotoGp - Honda a caccia del sostituto di Pedrosa : il team giapponese tenta lo scippo in casa Ducati : La Honda avrebbe provato a strappare Jack Miller alla Ducati, ricevendo però il no del pilota che ha trovato la sua giusta dimensione Il tempo stringe, i posti a disposizione scarseggiano e la griglia comincia a diventare sempre più stretta. Con l’ingaggio (ancora non ufficiale) di Mir da parte della Suzuki, le squadre hanno quasi tutte definito la propria line-up, alcune però sono a caccia del colpo finale in vista della prossima ...

Jonathan Rea verso Honda Repsol in MotoGp? : Jonathan Rea, attuale leader del mondiale e 3 volte campione Superbike, potrebbe approdare in MotoGP nel 2019 in sella alla Honda Repsol ufficiale al fianco di Marc Marquez dopo le due gare disputate ...