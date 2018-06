MotoGP | Daniel Pedrosa non correrà con la Honda nel 2019? Si pensa a Jorge Lorenzo

oasport

(Di martedì 5 giugno 2018) Anche i matrimoni più lunghi, prima o poi, sono destinati a finire. Sembrerebbe il caso di quello tra lae il pilota spagnolo. Stando a quanto rivelato da motorsport.com, la casa nipponica avrebbe già comunicato al centauro iberico l’intenzione di non rinnovare il contratto per i risultati non soddisfacenti in pista. Una decisione clamorosa,ndo che il connubio tra Dani e la squadra giapponese va avanti da 12 anni, con un titolo mondiale in 125cc e due in 250cc in bacheca. Tuttavia, i riscontri dei primi GP dell’annata (zero podi) hanno portato a questa scelta che, quindi, potrebbe mutare gli scenari. Vicini al Giappone sono stati il francese Johann Zarco e Andre Dovizioso, che però poi hanno optato per KTM e Ducati. Lo stesso dicasi per il campione del mondo della Moto3 2017 Joan Mir, pronto a salire in sella alla Suzuki l’anno venturo. Chi ...