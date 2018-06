MotoGp | brividi Valentino Rossi | la bomba che scatena il mercato piloti

calcioweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Il campionato dista regalando molte emozioni, al Mugello caduta da parte di Marc Marquez che ha permesso a(terzo) di avvicinarsi alla vetta della classifica, adesso servirà un sacrificio della Yamaha per permettere al Dottore di poter lottare fino alla fine. Dopo 18 anni Dani Pedrosa e la Honda hanno annunciato ufficialmente il divorzio: “Voglio ringraziare tutto il team per questi anni di successi”, ha spiegato Pedrosa. “Sono cresciuto non solo come pilota, ma anche come persona. Avrò sempre il team HRC nel mio cuore. Nella vita tutti abbiamo bisogno di nuove sfide e sentivo che era arrivato il momento di cambiare”. Adesso si profila una soluzione clamorosa per la pma stagione, dopo l’addio alla Ducati, Jorge Lorenzo potrebbe diventare il compagno di Marc Marquez alla Honda.per, la coppia che ha ...