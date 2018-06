MotoGp – Aleix Espargaró è diventato papà | sono nati Max e Mia | la felicità di zio Pol

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018)padre, la moglie del pilota didell’Aprilia ha dato alla luce due gemelli questa mattinapadre di due gemelli questa mattina. Come annunciato dallo stesso pilota disu Instagram, per oggi era previsto il parto che l’ha reso padre per la prima volta. Max e Miavenuti al mondo e la madre dei due piccoli, Laura Montero , sta bene. Tutta ladella famiglia Espargarò è espressa nel post di zio Pol (pilota diproprio come il neo padre) che abbraccia due orsacchiotti, uno rosa ed uno azzurro, e scrive: “il miglior giorno di sempre“. E come dargli torto?!? L'articoloMax e Mia, ladi zio Pol SPORTFAIR.