Monti minaccia Lega e M5s | Può intervenire la Troika

(Di martedì 5 giugno 2018) Marioprova a riprendersi la scena. Lo fa davanti ad un governo che è esattamente agli antipodi rispetto a quel suo esecutivo tutto austerity. L'ex premier interviene in Aula e prova ad incutere timore alla maggioranza gialloverde nella sua replica al discorso del premier Giuseppe Conte: "Noi abbiamo fatto di tutto per risparmiare all"Italia la, che è stata evitata con uno sforzo del paese e grazie ad un lungo braccio di ferro con la Germania. Non è escluso che l"Italia possa poter subire l"umiliazione che è stata evitata con l"arrivo della. Evitata grazie alle misure prese dal governo da me guidato". Insomma l'ex premier si lancia in una profezia nefasta sul nostro Paese.vede già all'orizzonte l'arrivo dellae manda un messaggio al nuovo esecutivo: "Io non confido nell'insuccesso di questo governo. Si è detto che lei sarebbe un capo di governo ...