Mondiali | che sfortuna per la Polonia | infortunio a Glik

Mondiali Russia 2018 - che sfortuna per la Polonia : incredibile infortunio occorso a Glik : Kamil Glik si appresta a saltare il Mondiale russo a causa di un infortunio occorsogli goffamente durante un allenamento con la Polonia Mondiali Russia 2018, Kamil Glik probabilmente non ci sarà. Il capitano della Polonia si è infortunato durante un allenamento in maniera davvero maldestra. Ricadendo da una rovesciata, il difensore centrale del Monaco, ha sbattuto con la spalla provocandosi dei danni al legamento. Si parla già del suo forfait ...

Mondiali 2018 Russia - i risultati delle amichevoli : Marocco-Slovacchia 2-1 - Serbia-Cile 0-1 : Una vince e una perde. Le squadre impegnate al Mondiale sono ormai nella parabola discendente della perparazione alla rassegna in Russia e nel caso di Marocco e Serbia i pensieri sono contrastanti. La ...

L'Italia ai Mondiali (per scherzo) Wikipedia "ripesca" gli Azzurrri : Anche L'Italia ai Mondiali di calcio in Russia. Ma solo per un'oretta. Tanto è infatti passato prima che qualche utente di Wikipedia si accorgesse dello scherzo di qualche burlone - rimasto anonimo - che ha modificato la pagina dedicata alla competizione che prenderà il via tra dieci giorni, inserendo gli azzurri nel girone E insieme a Cile, Ghana e Iran (di cui solo l'ultima si è qualificata). Una modifica subito eliminata per "vandalismo", ...

Mondiali : Perù - anche Guerrero nei 23 : ANSA, - ROMA, 4 GIU - L'attaccante e capitano del Perù, Paulo Guerrero, ottenuta la sospensiva dalla squalifica per doping, figura nell'elenco dei 23 convocati per il Mondiale in Russia. Questa la ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Islanda ai raggi X. Altro che Cenerentola! : Non chiamatala più Cenerentola. Perché dopo aver stupito l’Europa qualificandosi alla rassegna continentale di due anni fa, l’Islanda stavolta ha fatto le cose in grande, qualificandosi per la prima volta nella sua storia per il Mondiale. Ma non si tratta di una qualificazione causale, bensì studiata e pianificata, tramite investimenti su strutture (specie indoor per giocare durante il rigido inverno islandese), allenatori (formati ...

Convocati Messico Mondiali 2018 : c'è anche l'eterno Rafa Marquez : Il Messico ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori Convocati per il Mondiale di Russia. Nella lista stilata dal tecnico colombiano Juan Carlos Osorio c'è anche il capitano infortunato, Andrés Guardado....

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Germania : esclusioni che fanno molto discutere : Mondiali Russia 2018, out Sanè e Leno dal novero dei convocati di Loew per la sua Germania, esclusioni che hanno sollevato un polverone Manuel Neuer vola in Russia con la Germania. Il portiere, reduce da un lungo infortunio, è stato inserito nell’elenco definitivo dei 23 convocati per il Mondiale dal ct della nazionale tedesca, Joachim Loew. Niente da fare invece per Bernd Leno, estremo difensore del Bayer Leverkusen che faceva parte ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Inghilterra-Italia 43-5. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro l’Argentina : A Perpignan (Francia), allo “Stade Aime-Giral”, l’Italia ha incassato una sonora sconfitta ai Mondiali Under 20 di Rugby contro i pari età dell’Inghilterra, che si sono imposti con il punteggio di 43-5. Ora gli azzurrini si giocheranno tutto giovedì 7 contro l’Argentina: servirà una vittoria con bonus per provare ad essere la miglior seconda e trovare l’accesso alle semifinali. Nella prima frazione gli inglesi impongono ...

Mondiali 2018 Russia - amichevole Brasile-Croazia 2-0 : Neymar ritorna con un gol : Ora, con tutti gli scongiuri del caso, Neymar è pronto a trascinare il suo Brasile nella Coppa del Mondo in Russia e cercare di ripercorrere le orme dei più grandi del Paese sudamericano, da Pelè a ...

Perché l’Egitto prepara i Mondiali in Cecenia? : C'entra la Russia e la volontà di Vladimir Putin di contare di più nel mondo arabo The post Perché l’Egitto prepara i Mondiali in Cecenia? appeared first on Il Post.

Mondiali Russia 2018 - ecco perché la Roma tiferà la Nigeria? : ... come si potrebbe pensare, visto il boom di divise vendute dalla selezione africana che l'hanno già trasformata nella "squadra simpatia" della prossima edizione della Coppa del Mondo. Molti utenti ...

Mondiali 2018 Russia - giocatore di Cherchesov accusato di doping : Gli errori più grossi vengono commessi prima dei grandi eventi, mentre alla Coppa del Mondo ci saranno solo esperti stranieri per l'antidoping che, quindi, garantiranno l'assoluta imparzialità ...

Sky - sarà un Calciomercato in stile western. Alessandro Bonan : "Non penso a Mondiali e concorrenza. I social? Vengono usati anche troppo" : Originali e differenti. Il Calciomercato di Sky riapre i battenti e si tuffa nell’universo western. Mai uguale agli altri e mai uguale a se stesso, il programma di Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio riparte lunedì 4 giugno (fino al 21 luglio, poi di nuovo dal 13 agosto), per una nuova edizione che tenterà ancora una volta di distinguersi per linguaggio e stile.sarà un’edizione accorciata, con la chiusura delle trattative fissata per il ...

Mondiali - amichevole Colombia-Egitto finisce 0-0 : Pareggio senza reti fra la Colombia di Perkerman e l’Egitto di Cuper, privo della stella Salah, nell’amichevole pre-mondiale disputata nello stadio Atleti Azzurri d’Italia, a Bergamo. Nel primo tempo palo su punizione di James (36′), pallonetto alto di Cuadrado e parata di Ospina (42′) su colpo di testa ravvicinato di Shoby. Nel secondo tempo, i ‘Cafeteros’ spingono senza concretizzare e Radamel Falcao ...