Mondiali | 35 mila americani in Russia

(Di martedì 5 giugno 2018) Oltre 35.000andranno innelle prossime settimane per idi calcio, nonostante la Nazionale degli Stati Uniti non si sia qualificata per la fase finale del torneo e a dispetto dei rapporti tesi tra Washington e Mosca. Lo ha annunciato il numero due della missione diplomatica Usa in, Anthony Godfrey, durante la cerimonia di apertura del nuovo edificio consolare dell’ambasciata Usa a Mosca. “E’ una vittoria per i nostri due Paesi”, ha affermato Godfrey. Lo riporta l’agenzia Interfax. L'articolo: 35inCalcioWeb.