Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Polonia ai raggi X. Lewandowski la stella della squadra - in gioco per il primato del gruppo H : La Polonia partecipa per l’ottava volta alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio, tornando ad essere presente nella rassegna iridata a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Il miglior risultato nella storia della selezione è il terzo posto del 1974 e del 1982. La formazione allenata da Adam Nawalka potrebbe essere una delle sorprese dei campionati del mondo avendo calciatori interessanti in rosa e, nello stesso tempo, un gioco ...

Mondiali 2018 : Messi - Cristiano Ronaldo - Neymar e la ricerca dell'immortalità Video : 4 Cruijff era più bravo, ma il campione del mondo sono stato io. La verita' incontestabile venne sancita da Franz Beckenbauer parecchi anni dopo la finale dei Mondiali del 1974, quella vinta dalla Germania Ovest nei confronti dell'Olanda. In questa semplice frase è racchiusa l'essenza di ciò che, tra meno di dieci giorni, prendera' il via in Russia. Dinanzi alla Coppa del Mondo non esistono veterani o giovani promesse, esistono ...

Mondiali 2018 Russia - i risultati delle amichevoli : Marocco-Slovacchia 2-1 - Serbia-Cile 0-1 : Una vince e una perde. Le squadre impegnate al Mondiale sono ormai nella parabola discendente della perparazione alla rassegna in Russia e nel caso di Marocco e Serbia i pensieri sono contrastanti. La ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Spagna ai raggi X. Qualità e talento per puntare alla vittoria - Andres Iniesta la stella di un gruppo di fenomeni : Riscattare i Mondiali 2014 e scrivere una nuova pagina di storia dopo il quadriennio epico con due trionfi agli Europei e la vittoria della Coppa del Mondo nel 2010. La Spagna approda in Russia con la consapevolezza di disporre di un gruppo di talento, Qualità ed esperienza, ma anche con il fardello di dover necessariamente cambiare pagina dopo due delusioni consecutive nelle grandi competizioni. I veterani della vecchia guardia, tuttavia, ...

Russia 2018 : Mondiali - 58 “italiani” convocati su 736 giocatori : La Fifa ha annunciato oggi le liste definitive delle 32 squadre che parteciperanno dal 14 giugno alla Coppa del Mondo in Russia. L’organo di governo del calcio internazionale ha pubblicato sul proprio sito web un documento con le rose delle 32 nazionali. Ognuno ha 23 nomi, per un totale di 736 giocatori. La Coppa del Mondo 2018, la prima della storia in Russia, si giocherà dal 14 giugno al 15 luglio in 11 città nel paese più grande del ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il girone A. Uruguay favorito - padroni di casa e Egitto per il secondo posto : Il 14 giugno il Mondiale di Calcio 2018 prenderà il via in Russia e sarà la Nazionale di casa a dare inizio alle danze, contro l’Arabia Saudita. Il teatro della prima sfida, valida per il gruppo A, sarà il Luzhniki Stadium di Mosca. Un impianto che ospiterà anche la finale del torneo, domenica 15 luglio. girone A che vedrà confrontarsi, oltre alle citate Russia ed Arabia Saudita, anche l’Uruguay e l’Egitto. Sulla carta, il ...

Mondiali calcio Russia 2018 : il tabellone. I possibili scenari e gli accoppiamenti dai gironi alla Finale di Mosca : I Mondiali 2018 di calcio si presentano come il grande evento sportivo dell’anno, l’appuntamento più importante dell’intera stagione che richiamerà l’attenzione di milioni di appassionati in giro per tutto il globo. La Russia ospiterà la rassegna iridata dal 14 giugno al 15 luglio, si preannuncia un mese di grande passione con le migliori 32 Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più ...

Calcio - Mondiali 2018 : la Russia ai raggi X. Obiettivo minimo : gli ottavi di finale : Decima partecipazione ai Mondiali per la Russia, che non ha disputato le qualificazioni, sapendo di dover giocare nella rassegna fin dal giorno in cui (il 2 dicembre 2010) fu assegnata al Paese l’organizzazione del torneo. Soltanto amichevoli quindi per questa squadra, con un grosso punto interrogativo circa le sue reali possibilità di andare avanti nella manifestazione. Il sorteggio benevolo ha dato certamente una mano ai padroni di ...

Convocati Portogallo Mondiali 2018 : tanto talento - non solo Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo, certo, ma non solo. All'ombra del fuoriclasse di Madeira è cresciuta una generazione di grandi talenti, a partire da Bernardo Silva, che nel Manchester City di Guardiola si sta...

Mondiali 2018 - la super squadra degli esclusi : Ibrahimovic, Icardi e Nainggolan. Ma anche Benzema o Goetze. Sono alcuni dei campioni che non vedremo all'opera ai Mondiali di calcio in Russia. esclusi per ragioni tecniche, tattiche o anche ...

Convocati Portogallo Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo - ma non solo : Cristiano Ronaldo, certo, ma non solo. All'ombra del fuoriclasse di Madeira è cresciuta una generazione di grandi talenti, a partire da Bernardo Silva, che nel Manchester City di Guardiola si sta...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Islanda ai raggi X. Altro che Cenerentola! : Non chiamatala più Cenerentola. Perché dopo aver stupito l’Europa qualificandosi alla rassegna continentale di due anni fa, l’Islanda stavolta ha fatto le cose in grande, qualificandosi per la prima volta nella sua storia per il Mondiale. Ma non si tratta di una qualificazione causale, bensì studiata e pianificata, tramite investimenti su strutture (specie indoor per giocare durante il rigido inverno islandese), allenatori (formati ...

Convocati Messico Mondiali 2018 : c'è anche l'eterno Rafa Marquez : Il Messico ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori Convocati per il Mondiale di Russia. Nella lista stilata dal tecnico colombiano Juan Carlos Osorio c'è anche il capitano infortunato, Andrés Guardado....

Quote Mondiali 2018 - chi trionferà in Russia? : Quote Mondiali 2018 in Russia, chi vincerà la Coppa del Mondo il prossimo 15 luglio? Ecco le favorite secondo i bookmaker. Si può scommettere anche sul capocannoniere: ecco le Quote