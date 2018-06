Mondiale | Salah si unirà sabato alla nazionale egiziana

Dall esclusione di Sané ai recuperi lampo di Salah e Neymar protagonisti e assenti del Mondiale : Chi invece di corse alla coppa del Mondo ha fatto il pieno è il messicano Rafa Marquez: per l'ex difensore del Verona è il quinto Mondiale di fila, che rischiava di non poter disputare per alcuni ...

Salah - ottimismo per il Mondiale. E riceve un messaggio da Sergio Ramos : TORINO - Dopo la paura l'ottimismo. Mohamed Salah dovrebbe andare al Mondiale: l'attaccante del Liverpool, uscito tra le lacrime per un infortunio nella finalissima di Champions a Kiev persa dai Reds ...

Salah - il dramma in 30' : infortunio alla spalla - perde Champions e forse il Mondiale : Serata da incubo per Mohamed Salah . L'attaccante egiziano era il giocatore più atteso, assieme a Cristiano Ronaldo , della finale Champions tra Real Madrid e Liverpool vinta dai blancos per 3-1. L'ex ...

Salah - lacrime amare per l'infortunio alla spalla. Klopp : "Il Mondiale è a rischio" : Che la serata del Liverpool sarebbe stata pessima lo si era capito al minuto trenta quanto Mohamed Salah è stato costretto ad uscire per infortunio dopo uno scontro di gioco con Sergio Ramos. Gli errori di Karius hanno poi messo l'accento su una serata davvero da incubo per i Reds che escono così con le ossa rotte dalla finale di Champions League. Salah, tra l'altro, è uscito in lacrime forse perché aveva già capito la gravità del suo infortunio ...

