Mister Starbucks alla Casa Bianca? ​Sogno americano al gusto di caffè

ilgiornale

(Di martedì 5 giugno 2018) Figlio di un operaio che combattè nella Seconda guerra mondiale, Howard Schultz ha lasciato la guida di, il colosso mondiale di caffetterie. "Mentre mi preparo a farmi da parte - ha scritto in una lettera ai dipendenti - vorrei umilmente ricordarvi di non perdere di vista quello che conta di più: i vostri colleghi e i nostri clienti". Dopo quasi quarant'anni al vertice dell'azienda Schultz lascia il suo ruolo di presidente esecutivo e membro del cda: dal prossimo 26 giugno sarà presidente emerito. L'uscita di scena arriva con una società in piena salute (28 mila punti vendita sparsi in 77 Paesi, 180mila dipendenti, 2,8 miliardi di utili nel 2017), e a pochi mesi dallo sbarco della prima caffetteria in Italia, paese simbolo del.Sessantacinque anni, cresciuto in una famiglia povera a Brooklyn (suo padre rimase paralizzato e, non avendo l'assicurazione sanitaria, la ...