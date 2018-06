Miss America abolisce il costume da bagno | rivoluzione al concorso di bellezza

La rivoluzione di Miss America : "Niente più bikini. Valuteremo carattere" : La sua nomina, a inizio anno, rappresentava già una dichiarazione d'intenti. E ora la presidente dell'organizzazione Miss America, Gretchen Carlson, ha annunciato la sua rivoluzione: "Non siamo più una parata", ha tuonato. E così le concorrenti, a partire dalla prossima edizione che avrà luogo a settembre, non sfileranno in costume da bagno e saranno valutate per il loro carattere e non per il loro fisico.Una mossa, la sua, che segue ancora una ...

Miss America - il concorso di bellezza proibisce i bikini : la rivoluzione dalla prossima edizione : Miss America si rivoluziona e non permette alle reginette di sfilare in bikini L’organizzazione del concorso di bellezza Miss America annuncia una clamorosa novità. dalla prossima edizione, prevista per settembre, le reginette non saranno giudicate in bikini. A seguito degli scandali di molestie sessuali che hanno infiammato la cronaca oltreoceano, si è ritenuto opportuno rendere il concorso meno maschilista e quindi non permettere alle ...

Miss America dice addio alla sfilata in costume nell'epoca del #MeToo : ... Roger Ailes, per molestie sessuali diventando una paladina dei diritti delle donne nel mondo del lavoro. Ma soprattutto è stata Miss America nel 1989. Ipocrisia? Tutt'altro . Quello che Carlson sta ...

Rivoluzione femminista a Miss America : stop alle gare in costume da bagno : Miss America dice addio alla gara in costume. In piena epoca #metoo il concorso di bellezza non giudicherà più le sue concorrenti in base alla "prova costume". Ad annunciarlo è stata Gretchen Carlson, l'ex Miss America ora a capo dell'organizzazione. I cambiamenti saranno effettivi già dal prossimo settembre. Il concorso che decreta la reginetta d'America è nato 96 anni fa ad Atlantic City in New ...

Miss America / Cambiano i vertici dell'organizzazione e della fondazione : tre ex miss alla guida : Cambiano i vertici di miss AMERICA, dopo lo scandalo esploso nel dicembre 2017: tre ex miss guidano ora l'organizzazione del concorso di bellezza e la fondazione.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:17:00 GMT)

A guidare Miss America saranno le donne : 4.14 A dirigere Miss America, dopo gli scandali per molestie,(il Ceo Sam Haskell e il presidente Josh Randle erano stati costretti alle diMissioni) saranno per la prima volta delle donne. In un comunicato l'organizzazione fa notare che l'introduzione del team femminile è un segnale che va nella direzione del cambiamento "inaugurando una nuova era di progresso inclusione ed emancipazione".Regina Hopper presiederà la Miss America ...