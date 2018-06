Milinkovic o Pogba | c' è una buona notizia per la Juventus

Juventus - Milinkovic alternativa o assist per Pogba : E dunque in casa Juventus continuano a sperare nelle possibilità di concretizzare ciò che l'amministratore delegato Beppe Marotta ha definito il miraggio- Pogba su cui comunque lavorare, con ...

Juventus - Marotta rompe il silenzio : “ Milinkovic -Savic costa troppo. Pogba? Fantamercato” : Juventus , Marotta - Beppe Marotta rompe il silenzio e annuncia le prossime trattative di mercato bianconere ai microfoni di “SportMediaset”. “EMRE CAN IN 10 GIORNI. SI’ A PERIN E DARMIAN” Ecco le parole del direttore generale: “Né Higuain né Mandzukic hanno chiesto di essere ceduti. Proveremo a rinnovare il contratto di Alex Sandro. Riscatteremo Douglas costa ”. Acquisti: “Per Emre ...

Juventus - Marotta rompe il silenzio : “ Milinkovic -Savic costa troppo. Pogba? Fantamercato” : Juventus , Marotta - Beppe Marotta rompe il silenzio e annuncia le prossime trattative di mercato bianconere ai microfoni di “SportMediaset”. “EMRE CAN IN 10 GIORNI. SI’ A PERIN E DARMIAN” Ecco le parole del direttore generale: “Né Higuain né Mandzukic hanno chiesto di essere ceduti. Proveremo a rinnovare il contratto di Alex Sandro. Riscatteremo Douglas costa ”. Acquisti: “Per Emre ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta : “è fatta per Emre Can - le ultime su Milinkovic - Morata e Pogba” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione con l’intenzione di essere grande protagonista e tentare l’assalto al Triplete, il pensiero della dirigenza è rivolto al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Ecco le importanti dichiarazioni di Marotta allo Sporting Club di Torino: “Emre Can si definisce in 10 giorni. Douglas Costa lo riscatteremo e rimarrà. Perin? Vogliamo un grande ...