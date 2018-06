Milena Mancini | «Toccatemi Vinicio e vi gonfio di botte»

vanityfair

: Intervista a Milena Mancini, che presenta “La terra dell’abbastanza”: - voceschermo : Intervista a Milena Mancini, che presenta “La terra dell’abbastanza”: -

(Di martedì 5 giugno 2018) Se non avesse fatto l’attrice a quest’ora sarebbe una restauratrice o una skipper. «Da piccola, per via del mestiere di mio padre, ho sempre respirato l’antichità, i mobili, i dipinti di altri tempi. Ma amo anche molto il mare, andare in giro per il mondo e non fermarmi mai». Parola di, classe 1977, bionda, bellissima, moglie diMarchioni e mamma di Marco e Marcello, di 7 e 5 anni. Una vita in equilibrio fra danza e recitazione, dai videoclip con Kylie Minogue ai film d’autore presentati ai Festival più acclamati. L’ultimo, La terra dell’abbastanza, la vede nei panni di Alessia, una donna fragile di Borgata, mamma di Mirko, adolescente che sogna i soldi facili, la macchina super-accessoriata e il rispetto del clan. https://www.youtube.com/watch?v=dS5rIIP8P3Q Il film, presentato in anteprima nella sezione Panorama del Festival di ...