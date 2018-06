Milano Tari rimborsi dal Comune solo dopo le sentenze del Giudice tributario

Milano : rimborsi Tari da Comune solo dopo sentenze giudice tributario (2) : (AdnKronos) - In altre parole a decidere sulla possibilità di essere rimborsati saranno gli esiti dei ricorsi che verranno presentati dai cittadini nelle opportune sedi giudiziarie. I cittadini interessati ad ottenere il rimborso dovranno quindi presentare un’istanza al Comune, nella quale saranno i

Morta a Milano la scrittrice Alessandra Appiano - per gli inquirenti è stato un 'gesto volontario' : Tra le altre opere si ricordano "Le belle e le bestie", "Scegli me", "Le vie delle signore sono infinite", che descrivono ironicamente il mondo femminile di oggi. Nel 2017 era uscito il suo ultimo ...

Pagamento Tasi e Imu 2018/ Scadenza il 18 giugno : le tariffe decise dal Comune di Milano : Il 18 giugno scade il termine per il Pagamento Imu e Tasi 2018 relativo alla prima rata. Non mancano casi di esonero o esenzione per il versamento delle imposte(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:04:00 GMT)

Cellule immunitarie ingegnerizzate (CAR-T) per sconfiggere i tumori : individuato al San Raffaele di Milano il meccanismo alla base degli effetti collaterali di questa terapia : Le terapie cellulari che impiegano la tecnologia CAR-T rappresentano una vera e propria rivoluzione nella lotta ai tumori del sangue: questa tecnologia consiste nell’ingegnerizzare geneticamente alcune Cellule del sistema immunitario (per la precisione i linfociti) per renderli capaci di riconoscere ed eliminare i tumori. La straordinaria efficacia dei linfociti CAR-T è tuttavia accompagnata dal rischio di gravitossicità, tra le quali la ...

Nei guai società di spot pubblicitari di Milano - la finanza : "Sede fittizia nel Delaware per evadere le tasse" : Denunciate tre persone, fermate su un suv lungo la A8 con il bagagliaio pieno di documenti. L'accusa: "Omesso di dichiarare operazioni per 2 milioni di euro"

Nasce Volontari energia per Milano : Coinvolgere i cittadini nella vita e nella promozione della loro città e lanciare la figura del Volontario per Milano. Per

Milano : nasce piattaforma per favorire volontariato occasionale (2) : (AdnKronos) - I 'volontari per Milano', ad esempio, saranno presenti alla tavolata solidale che il 23 giugno concluderà la rassegna 'Insieme senza muri' e contribuiranno alla realizzazione della quindicesima giornata europea dei musei a cielo aperto il prossimo 27 maggio. Iscriversi è semplice: bast

Trasporti. Milano punta al sistema tariffario unico : “Non è possibile attendere oltre. È necessario arrivare in tempi brevi alla introduzione di un sistema tariffario unico che superi

Per la festa comunitaria Milano Ristorazione serve le specialità di bandiera : Venticinque ricette diverse, provenienti da tutta Europa. Piatti spagnoli, tedeschi, finlandesi, sloveni, preparati ciascuno da uno dei Centri cucina di

Trasporti : Sala - serve sistema tariffario unico per area Milano : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - "È necessario arrivare in tempi brevi alla introduzione di un sistema tariffario unico che superi l’attuale Sitam, obsoleto e iniquo. È lo sforzo che dobbiamo compiere tutti insieme affinché il trasporto pubblico locale dell’area metropolitana sia davvero un servizio eff

Milano - Seeds&Chips : la realtà aumentata che dà voce alle imprese alimentari : Essere al ristorante e ?vedere un piatto prima di ordinarlo per conoscerne dettagli ed ingredienti, ?intrattenersi a colazione interagendo virtualmente con confezioni speciali che rivelano video e giochi avvincenti: tutto questo e tanto altro è reso possibile dalle app di About Eat?, la nuova linea di prodotti di ARM23 disponibili per smartphone e Microsoft HoloLens e pensata appositamente per le imprese del settore alimentare che vogliono ...

Street Photo - ultimi tre giorni a Milano per il meglio della fotografia di strada e documentaria contemporanea : ultimi tre giorni di Street Photo Milano, il primo festival italiano di fotografia documentaria. Fino al 6 maggio sarà infatti possibile visionare un’esposizione d’eccezione (ore 10-21) allo Spazio Edit di via Maroncelli 14 a Milano, un tempo sede dell’Agenzia Fotografica Grazia Neri. Con un biglietto da 5 euro, valido per tutta la durata della kermesse meneghina, sarà possibile seguire un vero e proprio percorso fotografico ...

Milano - studentessa di 21 anni accoltellata per un cellulare da due extracomunitari : è grave : Notte violenta a Milano dove in città nell'hinterland si sono verificati ben quattro episodi gravi. Tra questi l'omicidio del 22enne del Bangladesh, colpito con una coltellata...

Milano - studentessa di 21 accoltellata per un cellulare da due extracomunitari : è grave : Una ragazza di 21 anni è stata accoltellata la scorsa notte a Milano da due uomini che volevano portarle via lo smartphone. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 3.30 in via Franchino Gaffurio, nei ...