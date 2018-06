Milano | piccoli pasticceri crescono di brutto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) La qualità italiana nel campo culinario è nota. Negli ultimi anni i programmi televisivi (spesso format stranieri importati) dove chef e/odi prima linea si sfidano tra like, click e lezioni di cucina a giovani (e non) aspiranti chef sono spuntati come funghi. La lista è nota: Bake Off, Masterchef etc. Concedetemelo, mi piacciono i dolci. Ognuno ha i suoi vizi. Tempo fa Ernst Knam, famoso cioccolatiere tedesco, mi spiegò che un conto era fare il “pasticcere” di fronte alle telecamere, cucinando una torta perfetta. Un conto era farlo tutti i giorni, cucinando 50 di torte (più croissaint, mignon, monoporzioni, cioccolatini etc.). L’arte della cucina non è una questione solo di abilità ma di serialità, di strutturazione di una linea di produzione, di perseveranza. Se parliamo poi dellaa – l’ultima arte del pasto – le cose si complicano ulteriormente. A mio ...