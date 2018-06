Milano | arrestate tre rom che svaligiavano gli appartamenti | anche quello del sindaco Sala

15 persone sono state arrestate a Milano per spaccio di droga - fra cui uno dei capi del tifo organizzato del Milan : Lunedì mattina gli agenti della Questura di Milano hanno arrestato quindici persone nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di droga in città. Delle quindici persone arrestate, due erano precedentemente detenute. Gli ordini di arresti emessi dalla Procura di Milano sono in The post 15 persone sono state arrestate a Milano per spaccio di droga, fra cui uno dei capi del tifo organizzato del Milan appeared first on Il Post.

Milano : furti sui tappeti mobili stazione Centrale - arrestate quattro donne : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Borseggiavano turisti e viaggiatori bloccando il tappeto mobile della stazione Centrale di Milano. Il trucco non è sfuggito alla polizia: ieri, quattro ragazze – tre bosniache e una croata – tra i venti e i trent’anni, sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso dagli uomini in borghese della Polizia Ferroviaria in servizio alla Centrale, che hanno assistito alla scena. Tre ...